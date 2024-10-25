Які компанії можуть втратити статус критичних

Чоловік в ТЦК та СП. Ілюстративне фото: Львівська ОВА

В Україні призупинили можливість бронювати працівників компаній від мобілізації у застосунку "Дія" через аудит Міноборони. Після нього компанії можуть втратити право на бронювання.

Про це йдеться у розслідуванні NV.

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Бронювання працівників

Міністерство оборони вирішило провести аудит переліку критично важливих підприємств, який триватиме до 15 листопада. Водночас обговорюються з Мінекономіки зміни щодо правил бронювання.

Таким чином кількість заброньованих у військовій промисловості та енергетиці пропонують скоротити зі 100% до 70-90%.

Повноваження на оцінку "критичної важливості" підприємств можуть надати представникам ТЦК та військовим адміністраціям в областях. Але в такому випадку поки невідомо, як відбуватиметься боротьба з корупцією.

Нагадаємо, український бізнес висловив стурбованість через призупинення бронювання працівників. Там запропонували вирішення ситуації на період аудиту.

А у пресслужбі "Дії" повідомили, що аудит має на меті перевірку актуальності та відповідності заявлених працівників критеріям бронювання.