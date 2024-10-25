Какие компании могут потерять статус критических

Мужчина в ТЦК и СП. Иллюстративное фото: Львовская ОВА

В Украине приостановили возможность бронировать сотрудников компаний от мобилизации в приложении "Дія" из-за аудита Минобороны. После него компании могут лишиться права на бронирование.

Об этом говорится в расследовании NV.

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Бронирование работников

Министерство обороны решило провести аудит перечня критически важных предприятий, который продлится до 15 ноября. В то же время обсуждаются из Минэкономики изменения правил бронирования.

Таким образом, количество забронированных в военной промышленности и энергетике предлагают сократить со 100% до 70-90%.

Полномочия по оценке "критической важности" предприятий могут предоставить представителям ТЦК и военным администрациям в областях. Но в таком случае пока неизвестно, как будет происходить борьба с коррупцией.

Напомним, украинский бизнес выразил обеспокоенность из-за приостановки бронирования работников. Там было предложено разрешение ситуации на период аудита.

А в пресс-службе "Дії" сообщили, что аудит преследует цель проверки актуальности и соответствия заявленных работников критериям бронирования.