У ТЦК Закарпаття дали коментар щодо інформації про крадіжку

Військовослужбовці на робочому місці. Ілюстративне фото: управління Сил ТрО "Схід"

У мережі з'явилася інформація про нібито крадіжку грошей з кабінету начальника Закарпатського обласного центру комплектування та соціальної підтримки. Нібито мобілізований непомітно відкрив замок та забрав звідти 27 тисяч євро.

На це відреагувала пресслужба Закарпатського ОТЦК у Facebook.

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Інформація про крадіжку з ТЦК на Закарпатті

"Офіційно заявляємо, жодного підтвердження згаданої інформації немає, а сама публікація є суцільною брехнею. Текст публікації містить ознаки дезінформації, а використання зображень і відео з невідомих джерел додає маніпуляційного контексту", — йдеться у повідомленні.

В ТЦК вважають, що такі дії спрямовані на дискредитацію ЗСУ та створення недовіри до діяльності військкоматів. Також наголошується, що першоджерела цієї інформації неодноразово генерували матеріали з елементами проросійської пропаганди.

Там закликали медіа не поширювати неперевірену інформацію та довіряти лише офіційним джерелам.

Скриншот допису ТЦК та СП

Нагадаємо, Новини.LIVE звернулися до ДБР за коментарем щодо новини про крадіжку грошей з кабінету начальника ТЦК на Закарпатті. Там заявили, що правоохоронці не отримували жодних подібних звернень.

Також нещодавно у мережі з'явилося відео, на якому люди у військовій формі біля метро у Києві нібито б'ють чоловіка. У ТЦК заявили, що військовозобов'язаний перебував у розшуку.