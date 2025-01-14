У ТЦК Закарпаття дали коментар щодо інформації про крадіжку

У Закарпатському ТЦК спростували крадіжку з кабінету начальника
У мережі з'явилася інформація про нібито крадіжку грошей з кабінету начальника Закарпатського обласного центру комплектування та соціальної підтримки. Нібито мобілізований непомітно відкрив замок та забрав звідти 27 тисяч євро.
На це відреагувала пресслужба Закарпатського ОТЦК у Facebook.
Інформація про крадіжку з ТЦК на Закарпатті
"Офіційно заявляємо, жодного підтвердження згаданої інформації немає, а сама публікація є суцільною брехнею. Текст публікації містить ознаки дезінформації, а використання зображень і відео з невідомих джерел додає маніпуляційного контексту", — йдеться у повідомленні.
В ТЦК вважають, що такі дії спрямовані на дискредитацію ЗСУ та створення недовіри до діяльності військкоматів. Також наголошується, що першоджерела цієї інформації неодноразово генерували матеріали з елементами проросійської пропаганди.
Там закликали медіа не поширювати неперевірену інформацію та довіряти лише офіційним джерелам.
Нагадаємо, Новини.LIVE звернулися до ДБР за коментарем щодо новини про крадіжку грошей з кабінету начальника ТЦК на Закарпатті. Там заявили, що правоохоронці не отримували жодних подібних звернень.
Також нещодавно у мережі з'явилося відео, на якому люди у військовій формі біля метро у Києві нібито б'ють чоловіка. У ТЦК заявили, що військовозобов'язаний перебував у розшуку.
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