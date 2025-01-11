Скандал із ТЦК у Києві — чоловіка силою затримали працівники військкомату

Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: скриншот

У Києві працівники ТЦК силою затримали чоловіка, який намагався втекти при спробі перевірити у нього документи. Військовослужбовці діяли у межах закону.

Про це повідомили у пресслужбі Київського міського ТЦК та СП у суботу, 11 січня.

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Деталі інциденту

У соцмережах поширюється відео, на якому працівники ТЦК біля метро "Тараса Шевченка" у Києві нібито б'ють чоловіка та вчиняють щодо нього неправомірні дії.

"Під час перевірки документів у громадянина було виявлено, що він знаходиться у розшуку за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, у зв'язку з чим національною поліцією був складений протокол, проте громадянин намагався втекти, через що і був затриманий", — йдеться у повідомленні.

В ТЦК додали, що національна поліція та військовослужбовці ТЦК та СП діяли в межах закону.

Повідомлення ТЦК у Facebook

Раніше ми писали, що військовозобов'язаних українців, які порушили правила військового обліку, можуть затримати та доставити до ТЦК. Зробити це можуть виключно працівники поліції.

Нагадаємо, найчастіше працівники ТЦК та СП накладають штрафи за неявку за повісткою. Призначити таке адмінпокарання можуть навіть людині з інвалідністю, адже йдеться про факт ігнорування законних вимог.