Скандал с ТЦК в Киеве - мужчину силой задержали работники военкомата

В Киеве новый скандал с ТЦК — военкомат объяснил действия патруля
В Киеве работники ТЦК силой задержали мужчину, который пытался убежать при попытке проверить у него документы. Военнослужащие действовали в рамках закона.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского ТЦК и СП в субботу, 11 января.
Детали инцидента
В соцсетях распространяется видео, на котором работники ТЦК возле метро "Тараса Шевченко" в Киеве якобы избивают мужчину и совершают в отношении него неправомерные действия.
"Во время проверки документов у гражданина было обнаружено, что он находится в розыске за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, в связи с чем национальной полицией был составлен протокол, однако гражданин пытался убежать, из-за чего и был задержан", — говорится в сообщении.
В ТЦК добавили, что национальная полиция и военнослужащие ТЦК и СП действовали в рамках закона.
Ранее мы писали, что военнообязанных украинцев, которые нарушили правила воинского учета, могут задержать и доставить в ТЦК. Сделать это могут исключительно работники полиции.
Напомним, чаще всего работники ТЦК и СП накладывают штрафы за неявку по повестке. Назначить такое админнаказание могут даже человеку с инвалидностью, ведь речь идет о факте игнорирования законных требований.
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