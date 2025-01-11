Скандал с ТЦК в Киеве - мужчину силой задержали работники военкомата

Работники ТЦК. Иллюстративное фото: скриншот

В Киеве работники ТЦК силой задержали мужчину, который пытался убежать при попытке проверить у него документы. Военнослужащие действовали в рамках закона.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского ТЦК и СП в субботу, 11 января.

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Детали инцидента

В соцсетях распространяется видео, на котором работники ТЦК возле метро "Тараса Шевченко" в Киеве якобы избивают мужчину и совершают в отношении него неправомерные действия.

"Во время проверки документов у гражданина было обнаружено, что он находится в розыске за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, в связи с чем национальной полицией был составлен протокол, однако гражданин пытался убежать, из-за чего и был задержан", — говорится в сообщении.

В ТЦК добавили, что национальная полиция и военнослужащие ТЦК и СП действовали в рамках закона.

Сообщение ТЦК в Facebook

Ранее мы писали, что военнообязанных украинцев, которые нарушили правила воинского учета, могут задержать и доставить в ТЦК. Сделать это могут исключительно работники полиции.

Напомним, чаще всего работники ТЦК и СП накладывают штрафы за неявку по повестке. Назначить такое админнаказание могут даже человеку с инвалидностью, ведь речь идет о факте игнорирования законных требований.