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В Киеве новый скандал с ТЦК — военкомат объяснил действия патруля

11 января 2025 21:10
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Скандал с ТЦК в Киеве - мужчину силой задержали работники военкомата
Работники ТЦК. Иллюстративное фото: скриншот
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Киеве работники ТЦК силой задержали мужчину, который пытался убежать при попытке проверить у него документы. Военнослужащие действовали в рамках закона.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского ТЦК и СП в субботу, 11 января.

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Детали инцидента

В соцсетях распространяется видео, на котором работники ТЦК возле метро "Тараса Шевченко" в Киеве якобы избивают мужчину и совершают в отношении него неправомерные действия.

"Во время проверки документов у гражданина было обнаружено, что он находится в розыске за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, в связи с чем национальной полицией был составлен протокол, однако гражданин пытался убежать, из-за чего и был задержан", — говорится в сообщении.

В ТЦК добавили, что национальная полиция и военнослужащие ТЦК и СП действовали в рамках закона.

ТЦК Киев задержание
Сообщение ТЦК в Facebook

Ранее мы писали, что военнообязанных украинцев, которые нарушили правила воинского учета, могут задержать и доставить в ТЦК. Сделать это могут исключительно работники полиции.

Напомним, чаще всего работники ТЦК и СП накладывают штрафы за неявку по повестке. Назначить такое админнаказание могут даже человеку с инвалидностью, ведь речь идет о факте игнорирования законных требований.

Киев военкомат мобилизация ТЦК и СП военнообязанные

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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