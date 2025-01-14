Крадіжка грошей з ТЦК на Закарпатті — у ДБР дали коментар для Новини.LIVE

Кабінет ТЦК. Ілюстративне фото: Одеський ТЦК

Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що у Закарпатській області мобілізований нібито вкрав гроші з кабінету начальника ТЦК та СП та потім втік. Однак потім депутатка видалила допис.

Новини.LIVE звернулися до ДБР за коментарем щодо ситуації.

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Мобілізований вкрав гроші в ТЦК

"На Закарпатті колишній рецидивіст, який був доставлений на ВЛК у ТЦК, відмичкою відкрив замок дверей та непомітно проникнув в кабінет начальника ТЦК, звідки вкрав 27 тисяч євро, а потім втік через вікно", — написала Василевська-Смаглюк.

Вона уточнила, що, за словами самого начальника ТЦК, ці гроші він збирав для ЗСУ на купівлю дронів. Поліція оголосила втікача в розшук, а в області введено план "перехоплення". Але за кілька годин депутатка видалила допис у соцмережі.

Скриншот допису Василевської-Смаглюк

Коментар ДБР

У відповідь на запит Новини.LIVE в ДБР заявили, що жодної інформації стосовно такої події правоохоронці не отримували: ні заяв, ні повідомлень. Там зазначили, що поки невідомо, хто розповсюджує цю інформацію в мережі.

Що каже поліція та ТЦК

Водночас Укрінформ звернувся до поліції Закарпаття, де повідомили, що не фіксували жодних звернень щодо крадіжки грошей з ТЦК. Там уточнили, що ніякого плану "перехоплення" не оголошувалось.

А в обласному ТЦК та СП назвали інформацію про крадіжку фейком.

"В жодному з ТЦК та СП в Закарпатській області такого випадку не було зафіксовано", — зазначили в пресслужбі.

Редакція Новини.LIVE стежить за ситуацією та висвітлюватиме подальший розвиток подій.

Нагадаємо, нещодавно у соцмережах з'явилося відео, на якому перешкоджали адвокатці, яка хотіла потрапити до приміщення ВЛК при одному з ТЦК у Харкові. На це відреагував Омбудсман Дмитро Лубінець.

Також було оприлюднено відео, на якому працівники ТЦК біля метро "Тараса Шевченка" у Києві нібито б'ють чоловіка. У військкоматі прокоментували інцидент.