Кража денег из ТЦК на Закарпатье — в ГБР дали комментарий для Новини.LIVE

Кабинет ТЦК. Иллюстративное фото: Одесский ТЦК

Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что в Закарпатской области мобилизованный якобы украл деньги из кабинета начальника ТЦК и СП и затем сбежал. Однако потом депутат удалила сообщение.

Новини.LIVE обратились в ГБР за комментарием по ситуации.

Читайте также:

Мобилизованный украл деньги в ТЦК

"На Закарпатье бывший рецидивист, который был доставлен на ВВК в ТЦК, отмычкой открыл замок двери и незаметно проник в кабинет начальника ТЦК, откуда украл 27 тысяч евро, а затем убежал через окно", — написала Василевская-Смаглюк.

Она уточнила, что, по словам самого начальника ТЦК, эти деньги он собирал для ВСУ на покупку дронов. Полиция объявила беглеца в розыск, а в области введен план "перехват". Но через несколько часов депутат удалила сообщение в соцсети.

Скриншот поста Василевской-Смаглюк

Комментарий ГБР

В ответ на запрос Новини.LIVE в ГБР заявили, что никакой информации относительно такого события правоохранители не получали: ни заявлений, ни сообщений. Там отметили, что пока неизвестно, кто распространяет эту информацию в сети.

Что говорит полиция и ТЦК

В то же время Укринформ обратился в полицию Закарпатья, где сообщили, что не фиксировали никаких обращений о краже денег из ТЦК. Там уточнили, что никакого плана "перехват" не объявлялось.

А в областном ТЦК и СП назвали информацию о краже фейком.

"Ни в одном из ТЦК и СП в Закарпатской области такого случая не было зафиксировано", — отметили в пресс-службе.

Редакция Новини.LIVE следит за ситуацией и будет освещать дальнейшее развитие событий.

Напомним, недавно в соцсетях появилось видео, на котором препятствовали адвокату, которая хотела попасть в помещение ВВК при одном из ТЦК в Харькове. На это отреагировал Омбудсман Дмитрий Лубинец.

Также было обнародовано видео, на котором работники ТЦК возле метро "Тараса Шевченко" в Киеве якобы избивают мужчину. В военкомате прокомментировали инцидент.