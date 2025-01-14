В ТЦК Закарпатья дали комментарий относительно информации о краже

В Закарпатском ТЦК опровергли кражу из кабинета начальника
В сети появилась информация о якобы краже денег из кабинета начальника Закарпатского областного центра комплектации и социальной поддержки. Якобы мобилизованный незаметно открыл замок и забрал оттуда 27 тысяч евро.
На это отреагировала пресс-служба Закарпатского ОТЦК в Facebook.
Информация о краже из ТЦК на Закарпатье
"Официально заявляем, никакого подтверждения упомянутой информации нет, а сама публикация является сплошной ложью. Текст публикации содержит признаки дезинформации, а использование изображений и видео из неизвестных источников добавляет манипуляционного контекста", — говорится в сообщении.
В ТЦК считают, что такие действия направлены на дискредитацию ВСУ и создание недоверия к деятельности военкоматов. Также отмечается, что первоисточники этой информации неоднократно генерировали материалы с элементами пророссийской пропаганды.
Там призвали медиа не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам.
Напомним, Новини.LIVE обратились в ГБР за комментарием относительно новости о краже денег из кабинета начальника ТЦК на Закарпатье. Там заявили, что правоохранители не получали никаких подобных обращений.
Также недавно в сети появилось видео, на котором люди в военной форме возле метро в Киеве якобы избивают мужчину. В ТЦК заявили, что военнообязанный находился в розыске.
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