В ТЦК Закарпатья дали комментарий относительно информации о краже

Военнослужащие на рабочем месте. Иллюстративное фото: управление Сил ТрО "Восток"

В сети появилась информация о якобы краже денег из кабинета начальника Закарпатского областного центра комплектации и социальной поддержки. Якобы мобилизованный незаметно открыл замок и забрал оттуда 27 тысяч евро.

На это отреагировала пресс-служба Закарпатского ОТЦК в Facebook.

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Информация о краже из ТЦК на Закарпатье

"Официально заявляем, никакого подтверждения упомянутой информации нет, а сама публикация является сплошной ложью. Текст публикации содержит признаки дезинформации, а использование изображений и видео из неизвестных источников добавляет манипуляционного контекста", — говорится в сообщении.

В ТЦК считают, что такие действия направлены на дискредитацию ВСУ и создание недоверия к деятельности военкоматов. Также отмечается, что первоисточники этой информации неоднократно генерировали материалы с элементами пророссийской пропаганды.

Там призвали медиа не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам.

Скриншот поста ТЦК и СП

Напомним, Новини.LIVE обратились в ГБР за комментарием относительно новости о краже денег из кабинета начальника ТЦК на Закарпатье. Там заявили, что правоохранители не получали никаких подобных обращений.

Также недавно в сети появилось видео, на котором люди в военной форме возле метро в Киеве якобы избивают мужчину. В ТЦК заявили, что военнообязанный находился в розыске.