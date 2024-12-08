У Вінниці чоловіків викрадають працівники ТЦК та забирають мобільні телефони

Представники ТЦК спілкуються з чоловіком. Фото ілюстративне: УНІАН

У Вінниці представники територіального центру комплектування "викрадають" чоловіків. Крім того, вони забирають у них мобільні телефони.

Про це повідомляє "20 хвилин".

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Видання зазначає, що до них звертаються громадяни з проханням поширити інформацію про випадки, коли чоловіків викрадають працівники ТЦК. Після цього вони не виходять на зв'язок.

"Лише за останні два тижні до редакції надійшло два звернення із повідомленням, що чоловіків забрали до ТЦК, і вони кілька днів не виходили на зв’язок", — йдеться в матеріалі.

Перший випадок стався на зупинці, коли чоловіка затримали працівники ТЦК. Іван встиг зателефонувати і сказати, що його везуть для перевірки документів.

За словами дружини, коли вона приїхала на вказане місце, чоловіка знову посадили в автомобіль і повезли в невідомому напрямку. Після цього він чотири дні не виходив на зв'язок.

Згодом Іван зателефонував і повідомив, що перебуває на полігоні.

А другий випадок розповіла жінка, колегу якої забрали працівники ТЦК.

"У п’ятницю о дев’ятій ранку нашого співробітника затримали. Інформації про те, де він перебуває, жодної. Він надіслав лише повідомлення: "На роботу не прийду, мене запхали в бус і везуть". На моє запитання "Чи знаєш, куди?", відповів: "Ні". Потім я ще написала: "Нічого не підписуй, ми шукатимемо тебе". Але це повідомлення залишилося непрочитаним", — розповіла Ольга.

Дружина змогла зв'язатися з чоловіком лише через чотири дні. Він повідомив, що наразі перебуває на полігоні.

Що кажуть у ТЦК

Журналісти звернулися до Вінницького ТЦК, аби дізнатися, як повинні діяти представники військкомату під час мобілізації.

"На виконання розпорядження командира військової частини А2393 від 30 вересня 2023 року особисті засоби стільникового зв'язку, що мають функції запису фото-, відео- та аудіоінформації, визначення геолокації, а також підключення до мережі інтернет, у пунктах постійної дислокації здаються на тимчасове зберігання у вимкненому стані", — заявили в ТЦК.

Однак адвокат Євген Філіпець у коментарі ЗМІ говорив, що забирати телефон не має права ніхто під час затримання, адже це власність людини. Крім того, таким чином представники ТЦК позбавляють його права на захист адвоката.

Нагадаємо, в Україні засудили чоловіка, який не з'явився до ТЦК після отримання повістки, пояснивши свою відсутність релігійними переконаннями. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Також навіть після закінчення терміну подачі позову, можна оскаржити штраф від ТЦК в суді.