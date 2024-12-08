Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow У Вінниці ТЦК забирають телефони в мобілізованих, — ЗМІ arrow

У Вінниці ТЦК забирають телефони в мобілізованих, — ЗМІ

8 грудня 2024 16:37
Аркадій Пастула - Редактор
У Вінниці чоловіків викрадають працівники ТЦК та забирають мобільні телефони
Представники ТЦК спілкуються з чоловіком. Фото ілюстративне: УНІАН
Аркадій Пастула - Редактор

У Вінниці представники територіального центру комплектування "викрадають" чоловіків. Крім того, вони забирають у них мобільні телефони.

Про це повідомляє "20 хвилин".

Читайте також:

Мобілізовані без телефонів у Вінниці

Видання зазначає, що до них звертаються громадяни з проханням поширити інформацію про випадки, коли чоловіків викрадають працівники ТЦК. Після цього вони не виходять на зв'язок.

"Лише за останні два тижні до редакції надійшло два звернення із повідомленням, що чоловіків забрали до ТЦК, і вони кілька днів не виходили на зв’язок", — йдеться в матеріалі.

Перший випадок стався на зупинці, коли чоловіка затримали працівники ТЦК. Іван встиг зателефонувати і сказати, що його везуть для перевірки документів.

За словами дружини, коли вона приїхала на вказане місце, чоловіка знову посадили в автомобіль і повезли в невідомому напрямку. Після цього він чотири дні не виходив на зв'язок.

Згодом Іван зателефонував і повідомив, що перебуває на полігоні.

А другий випадок розповіла жінка, колегу якої забрали працівники ТЦК.

"У п’ятницю о дев’ятій ранку нашого співробітника затримали. Інформації про те, де він перебуває, жодної. Він надіслав лише повідомлення: "На роботу не прийду, мене запхали в бус і везуть". На моє запитання "Чи знаєш, куди?", відповів: "Ні". Потім я ще написала: "Нічого не підписуй, ми шукатимемо тебе". Але це повідомлення залишилося непрочитаним", — розповіла Ольга.

Дружина змогла зв'язатися з чоловіком лише через чотири дні. Він повідомив, що наразі перебуває на полігоні.

Що кажуть у ТЦК

Журналісти звернулися до Вінницького ТЦК, аби дізнатися, як повинні діяти представники військкомату під час мобілізації.

"На виконання розпорядження командира військової частини А2393 від 30 вересня 2023 року особисті засоби стільникового зв'язку, що мають функції запису фото-, відео- та аудіоінформації, визначення геолокації, а також підключення до мережі інтернет, у пунктах постійної дислокації здаються на тимчасове зберігання у вимкненому стані", — заявили в ТЦК.

Однак адвокат Євген Філіпець у коментарі ЗМІ говорив, що забирати телефон не має права ніхто під час затримання, адже це власність людини. Крім того, таким чином представники ТЦК позбавляють його права на захист адвоката.

Нагадаємо, в Україні засудили чоловіка, який не з'явився до ТЦК після отримання повістки, пояснивши свою відсутність релігійними переконаннями. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Також навіть після закінчення терміну подачі позову, можна оскаржити штраф від ТЦК в суді

українці Вінниця телефони мобілізація ТЦК та СП

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:20 Трамп відповів, чи зменшиться військова підтримка України

17:17 За кордон треба виїжджати негайно — затори на трасі Одеса-Рені

17:15 У Харкові пролунав гучний вибух — що відомо

17:02 Стосується всіх — які фінансові справи треба закінчити до 2025-го

16:47 У Миколаєві в пожежі ледь не згоріло четверо дітей

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

16:37 У Вінниці ТЦК забирають телефони в мобілізованих, — ЗМІ

16:15 Відому співачку звільнили в Одесі через українську мову

16:12 Садовий нагородив багаторазову переможницю радіодиктанту

15:53 У ДПСУ показали, як вдарили по окупантах поблизу лінії фронту

15:45 Мерія хоче знати рівень мовно-культурної ідентифікації одеситів

17:20 Трамп відповів, чи зменшиться військова підтримка України

17:17 За кордон треба виїжджати негайно — затори на трасі Одеса-Рені

17:15 У Харкові пролунав гучний вибух — що відомо

17:02 Стосується всіх — які фінансові справи треба закінчити до 2025-го

16:47 У Миколаєві в пожежі ледь не згоріло четверо дітей

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

16:37 У Вінниці ТЦК забирають телефони в мобілізованих, — ЗМІ

16:15 Відому співачку звільнили в Одесі через українську мову

16:12 Садовий нагородив багаторазову переможницю радіодиктанту

15:53 У ДПСУ показали, як вдарили по окупантах поблизу лінії фронту

15:45 Мерія хоче знати рівень мовно-культурної ідентифікації одеситів

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут