На Хмельниччині ТЦК проігнорував заяву про відстрочку — яке рішення суду

Чоловік у ТЦК. Фото ілюстративне: Миколаївський ТЦК та СП

У Хмельницькій області територіальний центр комплектування проігнорував заяву чоловіка на отримання відстрочки. Військовозобов'язаний подав позов до суду.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

До суду звернувся житель Хмельницької області, дружина якого має другу групу інвалідності. Він повідомив, що надсилав до ТЦК поштою документи для отримання відстрочки, однак не отримав відповіді.

Чоловік вважає бездіяльність військкомату незаконною. Він подав позов, аби зобов’язати ТЦК розглянути надіслані документи.

Представник ТЦК не скористався можливістю подати відзив на позовну заяву та роз'яснити свої дії.

Що вирішив суд

Суддя встановив, що комісія зобов’язана розглянути отримані заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку протягом семи днів. Відомо, що чоловік надіслав їх ще наприкінці серпня 2024 року.

Оскільки відповідач не розглянув документи військовозобов'язаного, суддя визнав бездіяльність ТЦК протиправною та зобов'язав розглянути заяву позивача про надання відстрочки.

Нагадаємо, інспектор митного поста "Яготин" та працівник Львівської залізниці намагалися незаконно переправити ухилянта через кордон. Суд визнав їх винним та призначив покарання.

Також у Львівській області чоловік ухилився від мобілізації. Суд призначив йому покарання у вигляді ув'язнення.