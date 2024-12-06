Ухилення від призову за мобілізацією — на Львівщині чоловік отримав тюремне ув'язнення

Суддівський молоток. Фото ілюстративне: freepik

У Червонограді Львівської області чоловік ухилився від призову за мобілізацією. Суд вирішив покарати військовозобов'язаного ув'язненням.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що у вересні 2023 року обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), після чого був визнаний придатним до служби за мобілізацією і отримав бойову повістку. Однак, замість того, щоб прибути на службу, він ухилився від виконання свого обов’язку.

Під час судового засідання чоловік пояснив, що спочатку отримав одну повістку, але його не мобілізували. Натомість йому вручили ще одну повістку з вимогою з'явитися до ТЦК на наступний день.

За словами обвинуваченого, він прийшов до територіального центру комплектування, однак там йому нібито сказали повернутися додому та очікувати на подальші вказівки. Чоловік стверджував, що йому обіцяли зателефонувати та призначити нову дату прибуття, але нової повістки чи дзвінка він так і не отримав.

На суді у якості свідка виступила мати обвинувачуваного, яка підтвердила, що її син все ж отримував повістку. Вона додала, що з 2010 року чоловік страждає на алкоголізм, що могло вплинути на його поведінку.

Рішення суду

Суддя, враховуючи всі представлені докази, визнав чоловіка винним у злочині за статтею 336 Кримінального кодексу України — ухилення від військової служби під час мобілізації.

За рішенням суду, обвинувачений отримав покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

А в Миколаєві вручили повістку диякону релігійного об'єднання Свідків Єгови. Він не прийшов до ТЦК, і йому виписали штраф. Це рішення чоловік намагався оскаржити у суді. Також на Волині чоловік подав позов на ТЦК через відмову у наданні відстрочки від мобілізації.