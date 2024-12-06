Уклонение от призыва по мобилизации — во Львовской области мужчина получил тюремное заключение

Судейский молоток. Фото: freepik

В Червонограде Львовской области мужчина уклонился от призыва по мобилизации. Суд решил наказать военнообязанного заключением.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

У материалах суда указано, что в сентябре 2023 года обвиняемый прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), после чего был признан годным к службе по мобилизации и получил боевую повестку. Однако вместо того, чтобы прибыть на службу, он уклонился от выполнения своего долга.

В ходе судебного заседания мужчина объяснил, что сначала получил одну повестку, но его не мобилизовали. Вместо этого ему вручили еще одну повестку с требованием явиться в ТЦК на следующий день.

По словам обвиняемого, он пришел в территориальный центр комплектования, однако там ему якобы сказали вернуться домой и ожидать дальнейших указаний. Мужчина утверждал, что ему обещали позвонить по телефону и назначить новую дату прибытия, но новой повестки или звонка он так и не получил.

На суде в качестве свидетеля выступила мать обвиняемого, которая подтвердила, что ее сын все же получал повестку. Она добавила, что с 2010 года мужчина страдает алкоголизмом, что могло повлиять на его поведение.

Решение суда

Судья, учитывая все представленные доказательства, признал мужчину виновным в преступлении по статье 336 Уголовного кодекса Украины — уклонение от военной службы во время мобилизации.

По решению суда, обвиняемый получил наказание в виде трех лет лишения свободы.

А в Николаеве вручили повестку диакону религиозного объединения Свидетелей Иеговы. Он не пришел в ТЦК и ему выписали штраф. Это решение мужчина пытался обжаловать в суде. Также на Волыни мужчина подал иск на ТЦК из-за отказа в предоставлении отсрочки от мобилизации.