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ТЦК відмовив чоловіку у відстрочці, той оскаржив— що вирішив суд

5 грудня 2024 22:51
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Відстрочка від мобілізації — чоловік подав позов проти ТЦК і виграв справу
Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

На Волині чоловік подав позов проти Територіального центру комплектування (ТЦК) чрез відмову у наданні відстрочки від мобілізації. Його дружина має третю групу інвалідності через психічні розлади та проблеми із зором.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що у травні 2024 року чоловіку надали відстрочку від мобілізації, яка діяла до кінця липня. Однак, у серпні, після звернення до ТЦК із проханням про продовження, він отримав відмову.

Відповідь військкомату обґрунтовувалася тим, що інвалідність дружини не пов’язана із захворюваннями, які передбачають автоматичне надання відстрочки, зокрема онкологією, паралічами або психічними розладами.

Не погодившись із таким рішенням, чоловік звернувся до суду. Представники ТЦК не подали жодних пояснень або відзиву на позов.

Рішення суду

Суд, дослідивши матеріали справи, встановив, що у ТЦК не взяли до уваги консультаційний висновок, який підтверджує наявність у дружини заявника психічних розладів.

На підставі цього суддя визнала відмову ТЦК незаконною, скасувала її та зобов’язала військкомат повторно розглянути заяву з урахуванням висновків суду. Це рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові 31-річний чоловік письмово відмовився від мобілізації. Свій вчинок він пояснив релігійними переконаннями. 

А у Черкаській області чоловік отримав повістку, однак ухилився від мобілізації через страх.

суд мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані судові рішення

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