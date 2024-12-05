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ТЦК отказал мужчине в отсрочке, тот обжаловал — что решил суд

5 декабря 2024 22:51
Виктория Козырь - редактор
Отсрочка от мобилизации — мужчина подал иск против ТЦК и выиграл дело
Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels
Виктория Козырь - редактор

В Волынской области мужчина подал иск против Территориального центра комплектования (ТЦК) за отказ в предоставлении отсрочки от мобилизации. Его жена имеет третью группу инвалидности из-за психических расстройств и проблем со зрением.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что в мае 2024 года мужчине предоставили отсрочку от мобилизации, которая действовала до конца июля. Однако в августе, после обращения в ТЦК с просьбой о продлении, он получил отказ.

Ответ военкомата обосновывался тем, что инвалидность жены не связана с заболеваниями, предполагающими автоматическое предоставление отсрочки, в частности онкологией, параличами или психическими расстройствами.

Не согласившись с таким решением, мужчина обратился в суд. Представители ТЦК не подали никаких объяснений или отзыва на иск.

Решение суда

Суд, исследовав материалы дела, установил, что в ТЦК не приняли во внимание консультационное заключение, подтверждающее наличие у жены заявителя психических расстройств.

На основании этого судья признала отказ ТЦК незаконным, отменила его и обязала военкомат повторно рассмотреть заявление с учетом выводов суда. Это решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Ранее мы сообщали, что в Харькове 31-летний мужчина в письменном виде отказался от мобилизации. Свой поступок он объяснил религиозными убеждениями.

А в Черкасской области мужчина получил повестку, однако уклонился от мобилизации из-за страха.

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