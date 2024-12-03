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На Черкащині чоловік не пішов у ТЦК через страх — вирок суду

3 грудня 2024 22:33
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Черкаській області чоловіка засудили за ухилення від мобілізації
Чоловік у ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Черкаській області чоловік отримав повістку, однак ухилився від мобілізації. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Обвинуваченого визнали придатним до мобілізації, але він відмовився від проходження військової служби. 

Під час судового засідання чоловік розповів, що "його затримали, не пам`ятає де, вручили повістку". 

"Його повели проходити медогляд, проходив він його до вечора, пару лікарів не прийшов, на другий день він не пішов. Потім його зупинили працівники поліції, потім поїхали пройшли медогляд і йому виписали повістку. Він пішов додому і на ту повістку не прийшов. Була видана бойова повістка на 09.08.2024 року. На повістку не прийшов, бо злякався через певні обставини", — йдеться у вироку.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації). Його засудили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Хмельниччині суд розглянув справу адміністратора чату в месенджері Viber, який інформував про локації рейдів працівників ТЦК.

Також в Ужгороді суд покарав чоловіка за ухилення від мобілізації та відмову від проходження військової служби.

Черкаська область мобілізація повістки ТЦК та СП судові рішення

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22:33 На Черкащині чоловік не пішов у ТЦК через страх — вирок суду

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