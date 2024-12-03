На Хмельниччині чоловік створив канал у Viber та повідомляв про місця рейдів ТЦК

Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: ЖОТЦК

У Хмельницькій області судили адміністратора чату у месенджері Viber. Він повідомляв про місця рейдів працівників ТЦК та СП.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У серпні 2024 року чоловік створив чат у Viber для розповсюдження інформації про місця перебування представників ТЦК. Таким чином він допомагав ухилянтам уникати мобілізації.

Відомо, що йому вдалося повідомити про сім таких рейдів ТЦК, доки його викрили правоохоронці.

Під час суду обвинувачений розкаявся та уклав угоду про визнання винуватості.

Рішення суду

Суд призначив адміністратору покарання у вигляді позбавлення волі на п'ять років, але звільнив його від відбування покарання з випробувальним терміном.

Його телефон вилучили на користь держави, а сім-карту знищили. Також із чоловіка стягнули 5173 гривні судових витрат.

Нагадаємо, у Рахові судили чоловіка, який незаконно намагався переправити двох ухилянтів через річку Тиса.

Також на Закарпатті водій намагався незаконно вивезти ухилянтів через державний кордон України. Йдеться про 27 чоловіків.