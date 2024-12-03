В Хмельницкой области мужчина создал канал в Viber и сообщал о местах рейдов ТЦК

Работники ТЦК. Иллюстративное фото: ЖОТЦК

В Хмельницкой области судили администратора чата в мессенджере Viber. Он сообщал о местах рейдов работников ТЦК и СП.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В августе 2024 года мужчина создал чат в Viber для распространения информации о местах пребывания представителей ТЦК. Таким образом он помогал уклонистам избежать мобилизации.

Известно, что ему удалось сообщить о семи таких рейдах ТЦК до того, как его разоблачили правоохранители.

Во время суда обвиняемый раскаялся и заключил соглашение о признании виновности.

Решение суда

Суд назначил администратору наказание в виде лишения свободы на пять лет, но освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком.

Его телефон изъяли в пользу государства, а сим-карту уничтожили. Также с мужчины взыскали 5173 гривны судебных издержек.

Напомним, в Рахове судили мужчину, который незаконно пытался переправить двух уклонистов через реку Тиса.

Также в Закарпатье водитель пытался незаконно вывезти уклонистов через государственную границу Украины. Речь идет о 27 мужчинах.