В Черкасской области мужчину судили за уклонение от мобилизации

Мужчина в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

В Черкасской области мужчина получил повестку, однако уклонился от мобилизации. В результате этого состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Обвиняемый был признан годным к мобилизации, но он отказался от прохождения военной службы.

В ходе судебного заседания мужчина рассказал, что "его задержали, не помнит где, вручили повестку".

"Его повели проходить медосмотр, проходил он его до вечера, пару врачей не пришел, на второй день он не пошел. Потом его остановили сотрудники полиции, потом поехали прошли медосмотр и ему выписали повестку. Он пошел домой и на ту повестку не пришел. Была выдана боевая повестка на 09.08.2024 года. На повестку не пришел, потому что испугался из-за определенных обстоятельств", — говорится в приговоре

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации). Его приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, в Хмельницкой области суд рассмотрел дело администратора чата в мессенджере Viber, который информировал о локации рейдов работников ТЦК.

Также в Ужгороде суд наказал мужчину за уклонение от мобилизации и отказ от прохождения военной службы.