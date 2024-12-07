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ТЦК проигнорировал заявление на отсрочку — что решил суд

7 декабря 2024 21:13
Виктория Козырь - редактор
В Хмельницкой области ТЦК проигнорировал заявление об отсрочке — какое решение суда
Мужчина в ТЦК. Фото иллюстративное: Николаевский ТЦК и СП
Виктория Козырь - редактор

В Хмельницкой области территориальный центр комплектования проигнорировал заявление мужчины на получение отсрочки. Военнообязанный подал иск в суд.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В суд обратился житель Хмельницкой области, жена которого имеет вторую группу инвалидности. Он сообщил, что отправлял в ТЦК по почте документы для получения отсрочки, однако не получил ответа. 

Мужчина считает бездействие военкомата незаконным. Он подал иск, чтобы обязать ТЦК рассмотреть присланные документы.

Представитель ТЦК не воспользовался возможностью подать отзыв на исковое заявление и разъяснить свои действия.

Что решил суд

Судья установил, что комиссия обязана рассмотреть полученные заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку в течение семи дней. Известно, что мужчина прислал их еще в конце августа 2024 года.

Поскольку ответчик не рассмотрел документы военнообязанного, судья признал бездействие ТЦК противоправной и обязал рассмотреть заявление истца о предоставлении отсрочки. 

Напомним, инспектор таможенного поста "Яготин" и работник Львовской железной дороги пытались незаконно переправить уклониста через границу. Суд признал их виновным и назначил наказание.

Также во Львовской области мужчина уклонился от мобилизации. Суд назначил ему наказание в виде заключения.

суд Хмельницкая область мобилизация отсрочка ТЦК и СП судебные решения

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