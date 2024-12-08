В Виннице мужчин похищают работники ТЦК и забирают мобильные телефоны

Представители ТЦК общаются с мужчиной. Фото иллюстративное: УНИАН

В Виннице представители территориального центра комплектования "похищают" мужчин. Кроме того, они отнимают у них мобильные телефоны.

Об этом сообщает "20 минут".

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Издание отмечает, что к ним обращаются граждане с просьбой распространить информацию о случаях, когда мужчин похищают работники ТЦК. После этого они не выходят на связь.

"Только за последние две недели в редакцию поступило два обращения с сообщением, что мужчин забрали в ТЦК, и они несколько дней не выходили на связь", — говорится в материале.

Первый случай произошел на остановке, когда мужчину задержали работники ТЦК. Иван успел позвонить и сказать, что его везут для проверки документов.

По словам жены, когда она приехала на указанное место, мужчину снова посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. После этого он четыре дня не выходил на связь.

Впоследствии Иван позвонил и сообщил, что находится на полигоне.

А второй случай рассказала женщина, коллегу которой забрали работники ТЦК.

"В пятницу в девять утра нашего сотрудника задержали. Информации о том, где он находится, никакой. Он прислал только сообщение: "На работу не приду, меня запихнули в бус и везут". На мой вопрос "Знаешь, куда?", ответил: "Нет". Потом я еще написала: "Ничего не подписывай, мы будем искать тебя". Но это сообщение осталось непрочитанным", — рассказала Ольга.

Жена смогла связаться с мужем только через четыре дня. Он сообщил, что сейчас находится на полигоне.

Что говорят в ТЦК

Журналисты обратились в Винницкий ТЦК, чтобы узнать, как должны действовать представители военкомата во время мобилизации.

"Во исполнение распоряжения командира воинской части А2393 от 30 сентября 2023 года личные средства сотовой связи, имеющие функции записи фото-, видео- и аудиоинформации, определения геолокации, а также подключения к сети интернет, в пунктах постоянной дислокации сдаются на временное хранение в выключенном состоянии", — заявили в ТЦК.

Однако адвокат Евгений Филипец в комментарии СМИ говорил, что забирать телефон не имеет права никто при задержании, ведь это собственность человека. Кроме того, таким образом, представители ТЦК лишают его права на защиту адвоката.

Напомним, в Украине осудили мужчину, который не явился в ТЦК после получения повестки, объяснив свое отсутствие религиозными убеждениями. Вследствие этого состоялось судебное заседание.

Также даже по истечении срока подачи иска можно обжаловать штраф от ТЦК в суде.