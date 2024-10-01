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У Вінниці ТЦК мобілізувало чоловіка, який мав бронювання — що вирішив суд

1 жовтня 2024 08:02
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Мобілізація в Україні — ТЦК призвав на військову службу чоловіка, який мав бронювання
Судове засідання. Ілюстративне фото: court.gov.ua
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Вінниці Територіальний центр комплектування (ТЦК) мобілізував,  чоловіка, який мав відстрочку від призова. Військовозобов'язаний  подав позов проти військкомату.

Про це пише Судово-юридична газета.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що чоловік, працюючи начальником зміни на підприємстві, яке було визнане критично важливим для економіки, отримав відстрочку від мобілізації до 31 листопада 2024 року. Відповідний наказ про бронювання був виданий Мінекономіки та узгоджений Генеральним штабом Збройних сил України.

Попри це, 31 травня 2024 року ТЦК видав наказ про мобілізацю, на основі якого чоловіка направили до Національної гвардії для проходження військової служби. Його призначили на посаду старшого механіка-водія.

Позивач оскаржив ці рішення, аргументуючи, що вони були прийняті без врахування його права на відстрочку і є протиправними.

Рішення суду

Суд встановив, що на момент призову позивач мав законне право на відстрочку, оскільки наказ Мінекономіки про його бронювання був дійсним, а ТЦК був про це повідомлений.

Суд наголосив, що обов’язок перевірки наявності відстрочки покладений як на роботодавця, так і на ТЦК та Міністерство оборони, але ТЦК не виконав цей обов’язок належним чином.

Крім того, суд відзначив, що ТЦК не мав права призивати позивача на військову службу, оскільки він не підлягав мобілізації відповідно до вимог Закону України "Про мобілізацію". 

З урахуванням цього, суд визнав незаконними та скасував:

  • наказ ТЦК про призов на військову службу
  • накази Національної гвардії про зарахування позивача до списків особового складу
  • наказ про його переміщення на військову службу
  • інші пов’язані з мобілізацією накази

Суд також зобов’язав виключити позивача зі списків особового складу військової частини, оскільки його присутність на службі перешкоджає виконанню обов’язків на підприємстві, яке визнане критично важливим для функціонування економіки.

Раніше ми повідомляли, що українці звернулися до влади із проханням змінити форму представників ТЦК. Громадяни зазначають, що зараз одяг працівників ТЦК нагадує форму військовослужбовців ЗСУ, тому населення помилково побоюється останніх.

Також ми повідомляли, що в Україні дозволено мобілізувати лише громадян, яких визнала придатними до військової служби ВЛК. Якщо ж людина не проходила ВЛК, однак отримала бойову повістку, вона має право оскаржити це рішення в суді.

Вінниця мобілізація бронювання ТЦК та СП військовозобов'язані судові рішення

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