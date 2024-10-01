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Українці створили петицію з вимогою щодо зміни форми представників ТЦК

1 жовтня 2024 04:30
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Чому українці наполягають на зміні військової форми для представників ТЦК та СП
Військовослужбовці ТЦК. Фото ілюстративне: Вінницький обласний ТЦК та СП/Facebook
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

Українці звернулися до влади із проханням змінити форму представників ТЦК. Громадяни зазначають, що зараз одяг працівників ТЦК нагадує форму військовослужбовців ЗСУ, тому населення помилково побоюється останніх.

Про це йдеться в петиції, яку 8 липня опублікували на сайті Кабінету Міністрів України.

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Скриншот петиції із сайту Кабінету Міністрів України

Про що йдеться в петиції

Автором звернення є Володимир Лаврінович. У публікації він зазначив, що звертається до уряду від імені всіх захисників України.

"Прошу від всіх військовослужбовців ЗСУ, НГУ, ДПСУ та інших військових формувань про зміну форми одягу для працівників ТЦК та СП, оскільки військовослужбовців ЗСУ, одягнених по статуту, боїться мирне населення", — йдеться в петиції.

Також Лаврінович додав, що, на думку, багатьох людей, працівники ТЦК та СП принижують честь військової форми, вчиняючи незаконні дії відносно військовозобов'язаних.

Станом на 1 жовтня петицію підписали лише 146 громадян, тоді як для того, щоб звернення розглянув уряд, необхідно зібрати не менше 25 тисяч голосів.

Раніше юрист Олеся Швець пояснила, коли ТЦК мають право затримувати громадян на вулицях. Вона наголосила, що затримання групою оповіщення ТЦК є законним, якщо його здійснює представник поліції, а працівники ТЦК мають право лише перевіряти документи військовозобов'язаних.

Також ми повідомляли, що в Україні дозволено мобілізувати лише громадян, яких визнала придатними до військової служби ВЛК. Якщо ж людина не проходила ВЛК, однак отримала бойову повістку, вона має право оскаржити це рішення в суді.

Кабінет міністрів петиція мобілізація ТЦК та СП військовослужбовці військова форма

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