Якщо прийшла бойова повістка — як оскаржити рішення ТЦК

Бойові повістки від ТЦК — як можна оскаржити неправомірне рішення
Мобілізація в Україні можлива тільки після проходження військовозобов’язаним громадянином військово-лікарської комісії. Якщо ж людину мобілізували без ВЛК, то вона може оскаржити таку бойову повістку у суді.
Про це написав адвокат Дмитро Соловйов.
Що потрібно для мобілізації
Військовозобов’язані громадяни в умовах воєнного стану можуть бути мобілізовані до лав Збройних сил України.
Але для цього вони повинні бути придатними до військової служби згідно із нормами, виписаними у чинних законах та підзаконних актах.
Якщо мобілізували без ВЛК — що робити
Придатність до військової служби визначається винятково через проходження військово-лікарської комісії.
Якщо ж громадянина мобілізували без проходження ВЛК чи з результатом, який сам громадян вважає неправомірним, він може оскаржити таке рішення про мобілізацію.
Оскаржити рішення ТЦК можна у судовому порядку, подавши позов до відповідного суду.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, чи є законним надсилання бойової повістки через пошту.
Крім того, ми писали про те, що таке бойова повістка і чим вона відрізняється від інших видів повісток.
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