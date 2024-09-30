Якщо прийшла бойова повістка — як оскаржити рішення ТЦК

Мобілізовані у навчальному центрі. Фото: "Радіо Свобода"

Мобілізація в Україні можлива тільки після проходження військовозобов’язаним громадянином військово-лікарської комісії. Якщо ж людину мобілізували без ВЛК, то вона може оскаржити таку бойову повістку у суді.

Про це написав адвокат Дмитро Соловйов.

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Військовозобов’язані громадяни в умовах воєнного стану можуть бути мобілізовані до лав Збройних сил України.

Але для цього вони повинні бути придатними до військової служби згідно із нормами, виписаними у чинних законах та підзаконних актах.

Якщо мобілізували без ВЛК — що робити

Придатність до військової служби визначається винятково через проходження військово-лікарської комісії.

Якщо ж громадянина мобілізували без проходження ВЛК чи з результатом, який сам громадян вважає неправомірним, він може оскаржити таке рішення про мобілізацію.

Оскаржити рішення ТЦК можна у судовому порядку, подавши позов до відповідного суду.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, чи є законним надсилання бойової повістки через пошту.

Крім того, ми писали про те, що таке бойова повістка і чим вона відрізняється від інших видів повісток.