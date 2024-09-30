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Боевые повестки от ТЦК — как можно обжаловать неправомерное решение

30 сентября 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Если пришла боевая повестка — как обжаловать решение ТЦК
Мобилизованные в учебном центре. Фото: "Радіо Свобода"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Мобилизация в Украине возможна только после прохождения военнообязанным гражданином военно-врачебной комиссии. Если же человек мобилизован без ВВК, то он может обжаловать такую боевую повестку в суде.

Об этом написал адвокат Дмитрий Соловьев.

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Что нужно для мобилизации

Военнообязанные граждане в условиях военного положения могут быть мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины.

Но для этого они должны пригодиться к военной службе согласно нормам, выписанным в действующих законах и подзаконных актах.

Если мобилизовали без ВВК — что делать

Пригодность к военной службе определяется исключительно через прохождение военно-врачебной комиссии.

Если гражданина мобилизовали без прохождения ВВК или с результатом, который сам граждан считает неправомерным, он может обжаловать такое решение о мобилизации.

Обжаловать решение ТЦК можно в судебном порядке, подав иск в соответствующий суд.

Напомним, ранее мы сообщали о том, законна ли отправка боевой повестки через почту.

Кроме того, мы писали о том, что такое боевая повестка и чем она отличается от других видов повесток.

мобилизация ВВК ТЦК и СП военнообязанные боевая повестка

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