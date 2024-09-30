Если пришла боевая повестка — как обжаловать решение ТЦК

Боевые повестки от ТЦК — как можно обжаловать неправомерное решение
Мобилизация в Украине возможна только после прохождения военнообязанным гражданином военно-врачебной комиссии. Если же человек мобилизован без ВВК, то он может обжаловать такую боевую повестку в суде.
Об этом написал адвокат Дмитрий Соловьев.
Что нужно для мобилизации
Военнообязанные граждане в условиях военного положения могут быть мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины.
Но для этого они должны пригодиться к военной службе согласно нормам, выписанным в действующих законах и подзаконных актах.
Если мобилизовали без ВВК — что делать
Пригодность к военной службе определяется исключительно через прохождение военно-врачебной комиссии.
Если гражданина мобилизовали без прохождения ВВК или с результатом, который сам граждан считает неправомерным, он может обжаловать такое решение о мобилизации.
Обжаловать решение ТЦК можно в судебном порядке, подав иск в соответствующий суд.
Напомним, ранее мы сообщали о том, законна ли отправка боевой повестки через почту.
Кроме того, мы писали о том, что такое боевая повестка и чем она отличается от других видов повесток.
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