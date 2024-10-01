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Украинцы создали петицию с требованием об изменении формы представителей ТЦК

1 октября 2024 04:30
Василий Горенко - Редактор
Почему украинцы настаивают на изменении военной формы для представителей ТЦК и СП
Военнослужащие ТЦК. Фото иллюстративное: Винницкий областной ТЦК и СП/Facebook
Василий Горенко - Редактор

Украинцы обратились к власти с просьбой изменить форму представителей ТЦК. Граждане отмечают, что сейчас одежда работников ТЦК напоминает форму военнослужащих ВСУ, поэтому население ошибочно опасается последних.

Об этом говорится в петиции, которую 8 июля опубликовали на сайте Кабинета Министров Украины.

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Скриншот петиции с сайта Кабинета Министров Украины

О чем идет речь в петиции

Автором обращения является Владимир Лавринович. В публикации он отметил, что обращается к правительству от имени всех защитников Украины.

"Прошу от всех военнослужащих ВСУ, НГУ, ГПСУ и других военных формирований об изменении формы одежды для работников ТЦК и СП, поскольку военнослужащих ВСУ, одетых по уставу, боится мирное население", — говорится в петиции.

Также Лавринович добавил, что, по мнению многих людей, работники ТЦК и СП унижают честь военной формы, совершая незаконные действия в отношении военнообязанных.

По состоянию на 1 октября петицию подписали только 146 граждан, тогда как для того, чтобы обращение рассмотрело правительство, необходимо собрать не менее 25 тысяч голосов.

Ранее юрист Олеся Швец объяснила, когда ТЦК имеют право задерживать граждан на улицах. Она подчеркнула, что задержание группой оповещения ТЦК законно, если его осуществляет представитель полиции, а работники ТЦК имеют право только проверять документы военнообязанных.

Также мы сообщали, что в Украине разрешено мобилизовать только граждан, которых признала пригодными к военной службе ВВК. Если же человек не проходил ВВК, однако получил боевую повестку, он имеет право обжаловать это решение в суде.

Кабинет министров петиция мобилизация ТЦК и СП военнослужащие военная форма

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