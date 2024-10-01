Мобилизация в Украине — ТЦК призвал на военную службу мужчину, который имел бронь

Судебное заседание. Иллюстративное фото: court.gov.ua

В Виннице Территориальный центр комплектования (ТЦК) мобилизовал мужчину, который имел отсрочку от призыва. Военнообязанный подал иск против военкомата.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

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Детали дела

В материалах суда указано, что мужчина, работая начальником смены на предприятии, признанном критически важным для экономики, получил отсрочку от мобилизации до 31 ноября 2024 года. Соответствующий приказ о бронировании был издан Минэкономики и согласован Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины.

Несмотря на это, 31 мая 2024 года ТЦК издал приказ о мобилизации, на основе которого мужчина был направлен в Национальную гвардию для прохождения военной службы. Его назначили на должность старшего механика-водителя.

Истец обжаловал эти решения, аргументируя, что они были приняты без учета его права на отсрочку и противоправны.

Решение суда

Суд установил, что на момент призыва истец имел законное право на отсрочку, поскольку приказ Минэкономики о его бронировании был действителен, а ТЦК был уведомлен об этом.

Суд подчеркнул, что обязанность проверки наличия отсрочки возложена как на работодателя, так и на ТЦК и Министерство обороны, но ТЦК не выполнил эту обязанность должным образом.

Кроме того, суд отметил, что ТЦК не имел права призывать истца на военную службу, поскольку он не подлежал мобилизации в соответствии с требованиями Закона Украины "О мобилизации".

С учетом этого суд признал незаконными и отменил:

приказ ТЦК о призыве на военную службу

приказы Национальной гвардии о причислении истца в списки личного состава

приказ о его перемещении на военную службу

другие связанные с мобилизацией приказы

Суд также обязал исключить истца из списков личного состава воинской части, поскольку присутствие на службе препятствует выполнению обязанностей на предприятии, которое признано критически важным для функционирования экономики.

Ранее мы сообщали, что в украинцы обратились к властям с просьбой изменить форму представителей ТЦК. Граждане отмечают, что сейчас одежда работников ТЦК напоминает форму военнослужащих ВСУ, поэтому население ошибочно опасается последних.

Также мы сообщали, что в Украине разрешено мобилизовать только граждан, признанных пригодными к военной службе. Если же человек не проходил ВВК, однако получил боевую повестку, он имеет право обжаловать это решение в суде.