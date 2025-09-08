Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК У Вінниці три жінки отримали підозри після сутички з ТЦК

У Вінниці три жінки отримали підозри після сутички з ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 17:13
У Вінниці жінкам через сутичку з ТЦК загрожує 5 років тюрми
Жінці оголошується підозра. Фото: Вінницька обласна прокуратура/Facebook

Трьом учасницям акції проти дій військовослужбовців Вінницького ТЦК та СП повідомили про підозру. Жінкам інкримінують підбурювання до перешкоджання роботі ЗСУ та поширення інформації про розташування військових у період воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба Вінницької обласної прокуратури у понеділок, 8 вересня.

Реклама
Читайте також:

Підозри учасницям конфлікту у Вінниці

Слідство встановило, що 1 серпня військові міського центру комплектування доправили до пункту збору військовозобов’язаних чоловіків, які перебували у розшуку. Серед них були родичі підозрюваних, яких жінки намагалися забрати додому. Для цього вони зібрали групу людей та організували трансляцію подій у соцмережах.

У Вінниці три жінки отримали підозри після сутички з ТЦК - фото 1
Допис Вінницької обласної прокуратури у Facebook. Фото: скриншот

"Через дії учасниць акції військовослужбовці Вінницького ОМТЦК та СП не змогли своєчасно виконати свої службові обов’язки в умовах особливого періоду", — зазначили у прокуратурі.

Дії жінок кваліфіковані як підбурювання до перешкоджання та безпосереднє перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Їм також інкримінують поширення інформації про місце розташування українських військових, що могло призвести до їх ідентифікації, вчинене під час воєнного стану.

Жінкам загрожує до 5 років позбавлення волі. Досудове розслідування продовжують слідчі УСБУ у Вінницькій області, процесуальне керівництво здійснює обласна прокуратура. Раніше підозри у цій справі отримали ще п’ятеро учасників акції.

Нагадаємо, що у територіальних центрах комплектування фіксують випадки вимагання хабарів. Проблема має системний характер.

Раніше ми також інформували, що сплата штрафу за порушення правил військового обліку не звільняє військовозобов'язаних від обов'язку стати на облік у ТЦК. Штраф не скасовує отримання наступної повістки.

Вінниця жінки мобілізація підозра ТЦК та СП
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації