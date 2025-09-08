У Вінниці жінкам через сутичку з ТЦК загрожує 5 років тюрми

Жінці оголошується підозра. Фото: Вінницька обласна прокуратура/Facebook

Трьом учасницям акції проти дій військовослужбовців Вінницького ТЦК та СП повідомили про підозру. Жінкам інкримінують підбурювання до перешкоджання роботі ЗСУ та поширення інформації про розташування військових у період воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба Вінницької обласної прокуратури у понеділок, 8 вересня.

Підозри учасницям конфлікту у Вінниці

Слідство встановило, що 1 серпня військові міського центру комплектування доправили до пункту збору військовозобов’язаних чоловіків, які перебували у розшуку. Серед них були родичі підозрюваних, яких жінки намагалися забрати додому. Для цього вони зібрали групу людей та організували трансляцію подій у соцмережах.

"Через дії учасниць акції військовослужбовці Вінницького ОМТЦК та СП не змогли своєчасно виконати свої службові обов’язки в умовах особливого періоду", — зазначили у прокуратурі.

Дії жінок кваліфіковані як підбурювання до перешкоджання та безпосереднє перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Їм також інкримінують поширення інформації про місце розташування українських військових, що могло призвести до їх ідентифікації, вчинене під час воєнного стану.

Жінкам загрожує до 5 років позбавлення волі. Досудове розслідування продовжують слідчі УСБУ у Вінницькій області, процесуальне керівництво здійснює обласна прокуратура. Раніше підозри у цій справі отримали ще п’ятеро учасників акції.

Нагадаємо, що у територіальних центрах комплектування фіксують випадки вимагання хабарів. Проблема має системний характер.

Раніше ми також інформували, що сплата штрафу за порушення правил військового обліку не звільняє військовозобов'язаних від обов'язку стати на облік у ТЦК. Штраф не скасовує отримання наступної повістки.