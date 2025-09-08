Видео
В Виннице женщины получили подозрения после столкновения с ТЦК

В Виннице женщины получили подозрения после столкновения с ТЦК

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 17:13
В Виннице женщинам из-за столкновения с ТЦК грозит 5 лет тюрьмы
Женщине объявляется подозрение. Фото: Винницкая областная прокуратура/Facebook

Трем участницам акции против действий военнослужащих Винницкого ТЦК и СП сообщили о подозрении. Женщинам инкриминируют подстрекательство к препятствованию работе ВСУ и распространение информации о расположении военных в период военного положения.

Об этом сообщила пресс-служба Винницкой областной прокуратуры в понедельник, 8 сентября.

Читайте также:

Подозрения участницам конфликта в Виннице

Следствие установило, что 1 августа военные городского центра комплектования доставили в пункт сбора военнообязанных мужчин, которые находились в розыске. Среди них были родственники подозреваемых, которых женщины пытались забрать домой. Для этого они собрали группу людей и организовали трансляцию событий в соцсетях.

У Вінниці три жінки отримали підозри після сутички з ТЦК - фото 1
Сообщение Винницкой областной прокуратуры в Facebook. Фото: скриншот

"Из-за действий участниц акции военнослужащие Винницкого ОМТЦК и СП не смогли своевременно выполнить свои служебные обязанности в условиях особого периода", — отметили в прокуратуре.

Действия женщин квалифицированы как подстрекательство к препятствованию и непосредственное препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период. Им также инкриминируют распространение информации о местоположении украинских военных, что могло привести к их идентификации, совершенное во время военного положения.

Женщинам грозит до 5 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжают следователи УСБУ в Винницкой области, процессуальное руководство осуществляет областная прокуратура. Ранее подозрения по этому делу получили еще пятеро участников акции.

Напомним, что в территориальных центрах комплектования фиксируют случаи вымогательства взяток. Проблема имеет системный характер.

Ранее мы также информировали, что уплата штрафа за нарушение правил воинского учета не освобождает военнообязанных от обязанности стать на учет в ТЦК. Штраф не отменяет получения следующей повестки.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
