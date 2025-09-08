Взятки в ТЦК — адвокаты заявляют об увеличении коррупции

Деньги, которые нашли у работников ТЦК. Фото: СБУ

В территориальных центрах комплектования требуют взятки. Эта проблема приобретает системный характер.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины Сергей Старенький в эфире Ранок.LIVE 8 сентября.

Взятки в ТЦК

Старенький прокомментировал заявление командира ВСУ "Ротана Крымского" о вымогательстве взятки в одном из киевских ТЦК. По его словам, подобные факты известны в адвокатской среде уже несколько лет, и "цены только растут".

Он подчеркнул, что проблема приобретает системный характер, а командование Сухопутных войск, которым подчиняются ТЦК, "не сможет и не захочет объективно провести проверку".

"Призываю к расследованию Офис Генерального прокурора и ГБР, ведь ситуация гораздо серьезнее, если об этом открыто говорят сами военные", — заявил адвокат.

Напомним, ранее в Сухопутных войсках отреагировали на скандал со взяткой. Там призывают участника скандала предоставить подробную информацию об инциденте.

Также мы писали, что на Полтавщине судили работника ТЦК, который взял взятку ноутбуком. За это он получил штраф.