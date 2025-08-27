В Миргороде военного ТЦК судили за взятку ноутбуком и гранату

На Полтавщине судили работника ТЦК, который взял взятку ноутбуком
В Миргороде вынесли приговор военнослужащему территориального центра комплектования и социальной поддержки, которого обвинили во взяточничестве и незаконном хранении боеприпасов. Суд признал командира отделения охраны ТЦК в Миргородском районе виновным в том, что он получил неправомерную выгоду в виде ноутбука и имел при себе боевую гранату без надлежащих разрешений.
Об этом стало известно из судебного решения на Едином государственном реестре судебных решений.
Работник ТЦК предложил мужчине дать взятку ноутбуком за помощь во избежание мобилизации
Следствие установило, что в апреле 2025 года военнослужащий предложил работнику СООО "Воскобойники", который уже прошел военно-врачебную комиссию, "решить вопрос" с избежанием мобилизации за взятку.
Сначала он требовал 2 тысячи долларов, однако впоследствии договорился о двух ноутбуках — один для себя, другой для своего руководства. В мае в торговом центре "Мир" обвиняемый выбрал технику на сумму почти 75 тысяч гривен, из которых себе оставил Dell стоимостью 38 тысяч. Второе устройство он планировал передать другому должностному лицу, в отношении которого также продолжается отдельное уголовное производство.
После получения ноутбука военнослужащего задержали. Кроме того, во время обыска его автомобиля правоохранители нашли унифицированный запал и корпус осколочной гранаты Ф-1, снаряженной взрывчатым веществом. По заключению экспертизы, это была полноценная боевая граната.
Работнику ТЦК инкриминировали получение неправомерной выгоды и незаконное обращение с оружием (ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Сначала он находился под стражей, но впоследствии вышел под залог в 242 тысячи гривен.
На судебном заседании обвиняемый полностью признал вину, объяснил, что хотел помочь военнообязанному избежать службы, а гранату якобы нашел случайно и оставил в машине "для защиты". Он раскаялся, назвал свои действия позором для ВСУ, перевел 100 тысяч гривен на счет Минобороны и просил учесть его боевой опыт и положительные характеристики.
Суд учел искреннее раскаяние, заслуги подсудимого и постановил назначить ему наказание в виде штрафа 60 тысяч гривен. Конфискованный ноутбук передан государству, изъятые части гранаты подлежат уничтожению. Арест на автомобиль BMW X1, принадлежащий обвиняемому, был отменен. Залог суд постановил вернуть его владельцу.
