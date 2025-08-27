В Миргороде военного ТЦК судили за взятку ноутбуком и гранату

Задержание работника ТЦК. Фото: СБУ

В Миргороде вынесли приговор военнослужащему территориального центра комплектования и социальной поддержки, которого обвинили во взяточничестве и незаконном хранении боеприпасов. Суд признал командира отделения охраны ТЦК в Миргородском районе виновным в том, что он получил неправомерную выгоду в виде ноутбука и имел при себе боевую гранату без надлежащих разрешений.

Об этом стало известно из судебного решения на Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Работник ТЦК предложил мужчине дать взятку ноутбуком за помощь во избежание мобилизации

Следствие установило, что в апреле 2025 года военнослужащий предложил работнику СООО "Воскобойники", который уже прошел военно-врачебную комиссию, "решить вопрос" с избежанием мобилизации за взятку.

Сначала он требовал 2 тысячи долларов, однако впоследствии договорился о двух ноутбуках — один для себя, другой для своего руководства. В мае в торговом центре "Мир" обвиняемый выбрал технику на сумму почти 75 тысяч гривен, из которых себе оставил Dell стоимостью 38 тысяч. Второе устройство он планировал передать другому должностному лицу, в отношении которого также продолжается отдельное уголовное производство.

После получения ноутбука военнослужащего задержали. Кроме того, во время обыска его автомобиля правоохранители нашли унифицированный запал и корпус осколочной гранаты Ф-1, снаряженной взрывчатым веществом. По заключению экспертизы, это была полноценная боевая граната.

Работнику ТЦК инкриминировали получение неправомерной выгоды и незаконное обращение с оружием (ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Сначала он находился под стражей, но впоследствии вышел под залог в 242 тысячи гривен.

На судебном заседании обвиняемый полностью признал вину, объяснил, что хотел помочь военнообязанному избежать службы, а гранату якобы нашел случайно и оставил в машине "для защиты". Он раскаялся, назвал свои действия позором для ВСУ, перевел 100 тысяч гривен на счет Минобороны и просил учесть его боевой опыт и положительные характеристики.

Суд учел искреннее раскаяние, заслуги подсудимого и постановил назначить ему наказание в виде штрафа 60 тысяч гривен. Конфискованный ноутбук передан государству, изъятые части гранаты подлежат уничтожению. Арест на автомобиль BMW X1, принадлежащий обвиняемому, был отменен. Залог суд постановил вернуть его владельцу.

Напомним, в Николаеве недавно суд огласил приговор по делу военнослужащего из Крыма, который предал государство и воевал против ВСУ.

А в Харькове судили коллаборанта и назначили ему суровое наказание.