У Миргороді військового ТЦК судили за хабар ноутбуком і гранату

У Миргороді винесли вирок військовослужбовцю територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якого звинуватили у хабарництві та незаконному зберіганні боєприпасів. Суд визнав командира відділення охорони ТЦК у Миргородському районі винним у тому, що він отримав неправомірну вигоду у вигляді ноутбука та мав при собі бойову гранату без належних дозволів.

Про це стало відомо із судового рішення на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Слідство встановило, що у квітні 2025 року військовослужбовець запропонував працівнику СТОВ "Воскобійники", який вже пройшов військово-лікарську комісію, "вирішити питання" з уникненням мобілізації за хабар.

Спочатку він вимагав 2 тисячі доларів, однак згодом домовився про два ноутбуки — один для себе, інший для свого керівництва. У травні в торговому центрі "Мир" обвинувачений обрав техніку на суму майже 75 тисяч гривень, з яких собі залишив Dell вартістю 38 тисяч. Другий пристрій він планував передати іншій посадовій особі, щодо якої також триває окреме кримінальне провадження.

Після отримання ноутбука військовослужбовця затримали. Крім того, під час обшуку його автомобіля правоохоронці знайшли уніфікований запал та корпус осколкової гранати Ф-1, спорядженої вибуховою речовиною. За висновком експертизи, це була повноцінна бойова граната.

Працівнику ТЦК інкримінували отримання неправомірної вигоди та незаконне поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 263 КК України). Спершу він перебував під вартою, але згодом вийшов під заставу у 242 тисячі гривень.

На судовому засіданні обвинувачений повністю визнав провину, пояснив, що хотів допомогти військовозобов’язаному уникнути служби, а гранату нібито знайшов випадково й залишив у машині "для захисту". Він розкаявся, назвав свої дії ганьбою для ЗСУ, переказав 100 тисяч гривень на рахунок Міноборони та просив врахувати його бойовий досвід і позитивні характеристики.

Суд врахував щире каяття, заслуги підсудного та ухвалив призначити йому покарання у вигляді штрафу 60 тисяч гривень. Конфіскований ноутбук передано державі, вилучені частини гранати підлягають знищенню. Арешт на автомобіль BMW X1, що належить обвинуваченому, було скасовано. Заставу суд постановив повернути її власнику.

