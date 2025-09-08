Відео
У ТЦК масово вимагають хабарі — адвокати заявили про проблему

У ТЦК масово вимагають хабарі — адвокати заявили про проблему

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 13:57
Хабарі у ТЦК — адвокати заявляють про збільшення корупції
Гроші, які знайшли в працівників ТЦК. Фото: СБУ

У територіальних центрах комплектування вимагають хабарі. Ця проблема набуває системного характеру.

Про це повідомив заступник голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України Сергій Старенький в ефірі Ранок.LIVE 8 вересня. 

Хабарі у ТЦК

Хабарі у ТЦК

Старенький прокоментував заяву командира ЗСУ "Ротана Кримського" про вимагання хабаря в одному з київських ТЦК. За його словами, подібні факти відомі в адвокатському середовищі вже кілька років, і "ціни лише ростуть".

Він наголосив, що проблема набуває системного характеру, а командування Сухопутних військ, яким підпорядковуються ТЦК, "не зможе і не захоче об’єктивно провести перевірку".

"Закликаю до розслідування Офіс Генерального прокурора та ДБР, адже ситуація набагато серйозніша, якщо про це відкрито говорять самі військові", — заявив адвокат.

Нагадаємо, раніше у Сухопутних військах відреагували на скандал з хабарем. Там закликають учасника скандалу надати детальну інформацію про інцидент.

Також ми писали, що на Полтавщині судили працівника ТЦК, який взяв хабар ноутбуком. За це він отримав штраф. 

хабар мобілізація війна в Україні ТЦК та СП адвокат
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
