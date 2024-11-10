Мобілізація в Україні — чому затримують військовозобов'язаних і кого подають у розшук

Виписування повістки. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні під час воєнного стану тривають мобілізаційні заходи. У ТЦК пояснили, як саме роздають повістки та кого можуть затримати військовослужбовці територіальних центрів комплектування та правоохоронці.

Про це повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в інтерв'ю для "Суспільного".

Читайте також:

Як роздають повістки

Істомін зазначив, що повістки переважно роздають поліція та військовослужбовці ТЦК та СП. Також бувають випадки, коли залучають представників органів влади та місцевого самоврядування.

"Якщо це оповіщення здійснюється на території підприємства, туди можуть входити представники цього підприємства. Якщо оповіщення здійснюється на території багатоквартирного будинку, представник правління цього багатоквартирного будинку може входити в групу оповіщення", — зазначив речник Полтавського ТЦК.

Він додав, що, якщо людина не приходить до ТЦК у зазначений термін на повістці, то це вважається підставою для звернення до поліції щодо затримання.

Як відбувається затримання працівниками ТЦК

Майже кожна силова структура чи правоохоронний орган має повноваження затримувати людину. Однак, у рамках мобілізації військовослужбовці ТЦК працюють спільно з поліцією.

"ТЦК повідомляє поліцію про необхідність його доставлення для складення протоколу про адміністративне правопорушення та подальших дій з ним. У межах своїх повноважень поліція такого громадянина розшукує, затримує і доставляє", — сказав Істомін.

За його словами, випадків, коли до громадянина, який уточнив свої дані та виконує правила військового обліку, раптово під’їжджає машина для затримання без перевірки документів немає.

Посадовець зауважив, що технічно затримання може відбуватися так: людину зупиняють, наприклад, на блокпості, з’ясовують, що вона перебуває у розшуку поліції за зверненням ТЦК, затримують і доставляють до установи.

"Другий варіант — коли поліція з'ясовує, де ця людина проживає, і приїжджає цілеспрямовано для адміністративного затримання в межах своїх повноважень. У такому випадку може трапитись так зване "затримання без перевірки документів", — підкреслив речник ТЦК.

Скільки триває затримання

Після доставлення у відділок поліції людину можуть затримати лише на три години. При цьому в межах заходів мобілізації після адміністративного затримання доставляють не в поліцію, а до ТЦК.

"У ТЦК людина може перебувати необхідний час для перевірки даних, проходження військово-лікарської комісії, а також для очікування відправлення до навчального центру, якщо він буде мобілізований. Якщо ВЛК визнає громадянина придатним і якщо з’ясується, що в нього немає підстав для відстрочки і він не заброньований, він може бути мобілізований після адміністративного затримання", — розповів Істомін.

Як проходить розшук особи через неуточнення даних

Розшукові заходи чи заходи затримання здійснюють правоохоронці. Це відбувається вже після того, як військовослужбовці ТЦК надіслали відповідний запит.

"Якщо людина не уточнила дані, тобто не виконала вимоги закону, в розшук автоматично її не подають, принаймні поки що так. Якщо ж вона не прибула за повісткою, тоді вона подається на доставлення, тобто надсилається запит до поліції. До запиту докладається корінець повістки — частина, яка лишається в ТЦК. Це докладається до звернення, і лише після цього поліція здійснює розшукові заходи", — наголосив Істомін.

Загального списку людей, які не оновили дані, в ТЦК та СП немає. Інформація до поліції передається по кожному окремому правопорушнику.

Нагадаємо, військовозобов’язаний громадянин може оформити відстрочку дистанційно, надіславши документи до ТЦК рекомендованим листом.

Раніше ми писали про те, що відстрочка від мобілізації оформлюється незалежно від актуальності військово-облікових даних. Тому ТЦК зобов’язаний прийняти і розглянути відповідну заяву від громадянина, який не оновив свої дані раніше.