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В ТЦК объяснили, как вручают повестки и кого могут задержать

10 ноября 2024 16:41
Николай Кондратюк - Редактор
Мобилизация в Украине — почему задерживают военнообязанных и кого подают в розыск
Выписка повестки. Иллюстративное фото: УНИАН
Николай Кондратюк - Редактор

В Украине во время военного положения продолжаются мобилизационные мероприятия. В ТЦК объяснили, как раздают повестки и кого могут задержать военнослужащие территориальных центров комплектования и правоохранители.

Об этом сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП РоманИстомин в интервью для "Суспільного".

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Как раздают повестки

Истомин отметил, что повестки преимущественно раздают полиция и военнослужащие ТЦК и СП. Также бывают случаи, когда привлекают представителей органов власти и местного самоуправления.

"Если это оповещение осуществляется на территории предприятия, туда могут входить представители этого предприятия. Если оповещение осуществляется на территории многоквартирного дома, представитель правления этого многоквартирного дома может входить в группу оповещения", — отметил представитель Полтавского ТЦК.

Он добавил, что, если человек не приходит в ТЦК в указанный срок по повестке, то это считается основанием для обращения в полицию по задержанию.

Как происходит задержание работниками ТЦК

Почти каждая силовая структура или правоохранительный орган имеет полномочия задерживать человека. Однако, в рамках мобилизации военнослужащие ТЦК работают совместно с полицией.

"ТЦК сообщает полиции о необходимости его доставки для составления протокола об административном правонарушении и дальнейших действий с ним. В пределах своих полномочий полиция такого гражданина разыскивает, задерживает и доставляет", — сказал Истомин.

По его словам, случаев, когда к гражданину, который уточнил свои данные и выполняет правила воинского учета, внезапно подъезжает машина для задержания без проверки документов нет.

Чиновник отметил, что технически задержание может происходить так: человека останавливают, например, на блокпосте, выясняют, что он находится в розыске полиции по обращению ТЦК, задерживают и доставляют в учреждение.

"Второй вариант — когда полиция выясняет, где этот человек проживает, и приезжает целенаправленно для административного задержания в пределах своих полномочий. В таком случае может случиться так называемое "задержание без проверки документов", — подчеркнул представитель ТЦК.

Сколько длится задержание

После доставки в отделение полиции человека могут задержать только на три часа. При этом в рамках мероприятий мобилизации после административного задержания доставляют не в полицию, а в ТЦК.

"В ТЦК человек может находиться необходимое время для проверки данных, прохождения военно-врачебной комиссии, а также для ожидания отправки в учебный центр, если он будет мобилизован. Если ВВК признает гражданина годным и если выяснится, что у него нет оснований для отсрочки и он не забронирован, он может быть мобилизован после административного задержания", — рассказал Истомин.

Как проходит розыск лица из-за неуточнения данных

Розыскные мероприятия или меры задержания осуществляют правоохранители. Это происходит уже после того, как военнослужащие ТЦК прислали соответствующий запрос.

"Если человек не уточнил данные, то есть не выполнил требования закона, в розыск автоматически его не подают, по крайней мере пока так. Если же он не прибыл по повестке, тогда он подается на доставку, то есть направляется запрос в полицию. К запросу прилагается корешок повестки — часть, которая остается в ТЦК. Это прилагается к обращению, и только после этого полиция осуществляет розыскные мероприятия", — отметил Истомин

Общего списка людей, которые не обновили данные, в ТЦК и СП нет. Информация в полицию передается по каждому отдельному правонарушителю.

Напомним, военнообязанный гражданин может оформить отсрочку дистанционно, отправив документы в ТЦК заказным письмом.

Ранее мы писали о том, что отсрочка от мобилизации оформляется вне зависимости от актуальности военно-учетных данных. Поэтому ТЦК обязан принять и рассмотреть соответствующее заявление от гражданина, не обновившего свои данные раньше.

ТЦК и СП полиция мобилизация задержание бронирование повестки

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