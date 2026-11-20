Представники ТЦК розмовляють з перехожими. Фото ілюстративне: facebook.com/lvivobltck

У Тернополі суд призначив двом місцевим жителям по п’ять років позбавлення волі за напад на військовослужбовця територіального центру комплектування. Чоловіки самі підійшли до нього на вулиці, почали ображати та бити. Унаслідок нападу військовий дістав вивих плеча та численні садна.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 3 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Як стався напад на військового ТЦК

Інцидент стався 24 лютого близько 19:30 на вулиці Лесі Українки біля будинку №12. Двоє чоловіків, Назар Цебринський та Ігор Дудич, помітили військовослужбовця у формі ЗСУ з шевронами працівника ТЦК.

Вони підійшли до нього, почали ображати та шарпати за одяг. Один із нападників потягнув військового за куртку, через що той упав на землю. Після цього чоловіки били його ногами по голові, тулубу та кінцівках. Свої дії вони фіксували на відео.

За висновком медиків, потерпілий дістав вивих плечової кістки, рани голови, синці на скронях і численні садна на обличчі. Ці ушкодження судово-медична експертиза віднесла до легких тілесних.

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Під час судового розгляду один із обвинувачених пояснив, що конфлікту не було б, якби військовий не був у формі. Водночас потерпілий намагався уникнути сутички та піти, однак чоловіки наздогнали його.

Військовослужбовець вимагав притягнути до відповідальності обох нападників. Суд дослідив відеодокази та свідчення учасників справи й призначив Назару Цебринському та Ігорю Дудичу по п’ять років позбавлення волі.

Раніше Новини.LIVE пояснювали, як військовозобов’язаним діяти під час отримання повістки. Перед підписанням документа варто перевірити особисті дані, мету виклику, дату, час і місце прибуття, а також відомості про посадову особу. Підпис підтверджує отримання повістки, але не означає згоди на мобілізацію.

Також Новини.LIVE писали, що, за словами народного депутата Федора Веніславського, випадки так званої "бусифікації" під час мобілізації в Україні майже припинилися. Водночас проблеми в роботі ТЦК та СП залишаються, а Верховна Рада очікує від Міноборони пропозицій щодо вдосконалення мобілізаційних правил.