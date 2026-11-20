Представители ТЦК беседуют с прохожими. Фото иллюстративное: facebook.com/lvivobltck

В Тернополе суд приговорил двух местных жителей к пяти годам лишения свободы за нападение на военнослужащего территориального центра комплектования. Мужчины сами подошли к нему на улице, начали оскорблять и избивать. В результате нападения военный получил вывих плеча и многочисленные ссадины.

Об этом говорится в приговоре Тернопольского городского районного суда от 3 ноября, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Как произошло нападение на военного ТЦК

Инцидент произошел 24 февраля около 19:30 на улице Леси Украинки возле дома №12. Двое мужчин, Назар Цебринский и Игорь Дудич, заметили военнослужащего в форме ВСУ с шевронами сотрудника ТЦК.

Они подошли к нему, начали оскорблять и дергать за одежду. Один из нападавших потянул военного за куртку, из-за чего тот упал на землю. После этого мужчины били его ногами по голове, туловищу и конечностям. Свои действия они снимали на видео.

По заключению медиков, пострадавший получил вывих плечевой кости, раны головы, синяки на висках и многочисленные ссадины на лице. Эти повреждения судебно-медицинская экспертиза отнесла к легким телесным повреждениям.

Читайте также:

Какое наказание назначил суд

В ходе судебного разбирательства один из обвиняемых пояснил, что конфликта не было бы, если бы военный не был в форме. В то же время потерпевший пытался избежать стычки и уйти, однако мужчины догнали его.

Военнослужащий требовал привлечь к ответственности обоих нападавших. Суд изучил видеодоказательства и показания участников дела и приговорил Назара Цебринского и Игоря Дудича к пяти годам лишения свободы.

Ранее Новини.LIVE объясняли, как военнообязанным следует действовать при получении повестки. Перед подписанием документа следует проверить личные данные, цель вызова, дату, время и место прибытия, а также сведения о должностном лице. Подпись подтверждает получение повестки, но не означает согласия на мобилизацию.

Также Новини.LIVE писали, что, по словам народного депутата Федора Вениславского, случаи так называемой "бусификации" во время мобилизации в Украине практически прекратились. В то же время проблемы в работе ТЦК и СП остаются, а Верховная Рада ожидает от Минобороны предложений по совершенствованию мобилизационных правил.