У Сумах поховали чоловіка, який помер після візиту до ТЦК

Чоловік в ТЦК та СП. Ілюстративне фото: Одеський ОТЦК та СП

У Сумській області у неділю, 29 грудня, 40-річний чоловік отримав черепно-мозкову травму в міському ТЦК та СП. А у середу, 1 січня, його поховали.

Про це пише SumyToday з посиланням на тітку загиблого.

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Тітка загиблого припускає, що винні у смерті її племінника залишаться без покарання. Тому вона розповіла, як все відбулося: 29 грудня о 15:00 чоловік зателефонував цивільній дружині з незнайомого номера і сказав, що його забрали у ТЦК, де він вже пройшов ВЛК і його відправлять на війну.

Після цього він зник зі зв'язку, а наступного дня рідні зателефонували на той номер — там сказали, що чоловік нібито випив три літри горілки та його відвезли в лікарню.

Громадянина знайшли в обласній лікарні, де повідомили, що чоловік поступив з черепно-мозковою травмою і після операції перебуває у комі. А 31 грудня вранці рідним повідомили про його смерть.

Реакція поліції

Поліція Сумської області зазначила, що було встановлено особу, яка спричинила смертельні тілесні ушкодження.

Як з'ясувалося, між чоловіком та військовослужбовцем виник конфлікт, під час якого й відбулося побиття.

"Наразі, працівники поліції вже повідомили зловмиснику про підозру за ч.1 ст. 119 КК України. Слідство триває", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, у Волинській області судили чоловіка, який не з'явився до ТЦК та СП, хоча був проінформований про таку необхідність.

А на Полтавщині військовозобов'язаний відмовився від мобілізації через те, що йому 50 років. Його судили за ухилення від мобілізації.