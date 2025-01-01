На Волині судили чоловіка, який не з'явився до ТЦК на вимогу

Працівники ТЦК та СП зупинили чоловіків. Ілюстративне фото: Львівський ОТЦК

У Волинській області судили чоловіка, який не з'явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Напередодні його сповістили про таку необхідність.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Наприкінці травня цього року чоловіка належним чином сповістили про обов'язок прибути до ТЦК та СП для взяття на військовий облік. Але він не виконав вимоги військкомату та не з'явився на місце, не пояснивши причини неявки.

Чоловік дав згоду на розгляд обвинувального акта за його відсутності, під час суду був присутній лише його адвокат.

Рішення суду

Громадянина визнали винним в ухиленні від мобілізації під час воєнного стану та призначили покарання у вигляді штрафу. Його розмір становить 300 неоподаткованих мінімумів, тобто 5100 гривень.

Нагадаємо, у Сумській області судили жінку, яка створила чат у Viber. Вона інформувала про місця та час рейдів ТЦК.

А на Полтавщині військовозобов'язаний відмовився від мобілізації через те, що йому 50 років. Його судили за ухилення від мобілізації.