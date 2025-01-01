На Волыни судили мужчину, который не явился в ТЦК по требованию

На Волыни мужчина не явился в ТЦК по требованию — решение суда
В Волынской области судили мужчину, который не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Накануне его известили о такой необходимости.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В конце мая этого года мужчину должным образом известили об обязанности прибыть в ТЦК и СП для постановки на воинский учет. Но он не выполнил требования военкомата и не явился на место, не объяснив причины неявки.
Мужчина дал согласие на рассмотрение обвинительного акта в его отсутствие, во время суда присутствовал только его адвокат.
Решение суда
Гражданина признали виновным в уклонении от мобилизации во время военного положения и назначили наказание в виде штрафа. Его размер составляет 300 необлагаемых минимумов, то есть 5100 гривен.
Напомним, в Сумской области судили женщину, которая создала чат в Viber. Она информировала о местах и времени рейдов ТЦК.
А на Полтавщине военнообязанный отказался от мобилизации из-за того, что ему 50 лет. Его судили за уклонение от мобилизации.
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