На Волыни судили мужчину, который не явился в ТЦК по требованию

Работники ТЦК и СП остановили мужчин. Иллюстративное фото: Львовский ОТЦК

В Волынской области судили мужчину, который не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Накануне его известили о такой необходимости.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В конце мая этого года мужчину должным образом известили об обязанности прибыть в ТЦК и СП для постановки на воинский учет. Но он не выполнил требования военкомата и не явился на место, не объяснив причины неявки.

Мужчина дал согласие на рассмотрение обвинительного акта в его отсутствие, во время суда присутствовал только его адвокат.

Решение суда

Гражданина признали виновным в уклонении от мобилизации во время военного положения и назначили наказание в виде штрафа. Его размер составляет 300 необлагаемых минимумов, то есть 5100 гривен.

Напомним, в Сумской области судили женщину, которая создала чат в Viber. Она информировала о местах и времени рейдов ТЦК.

А на Полтавщине военнообязанный отказался от мобилизации из-за того, что ему 50 лет. Его судили за уклонение от мобилизации.