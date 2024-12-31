Суд виніс вирок адміністраторці групи, що розкривала дані про мобілізацію

Рейд ТЦК. Ілюстративне фото: Трибуна Бровари

У Сумській області судили жінку, яка створила чат у Viber. В ньому вона інформувала про місця та час рейдів ТЦК в населеному пункті.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Громадянка від початку повномасштабного вторгнення навмисно перешкоджала діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Вона створила й адмініструвала спільноту в Viber, в якій інформувала учасників про час і місце мобілізаційних заходів.

Також жінка встановлювала правила для учасників спільноти, фільтрувала інформацію та публікувала дані про маршрути представників мобілізаційних підрозділів, перешкоджаючи їх роботі. Таким чином чоловіки могли ухилитися від військової служби.

Рішення суду

Вона уклала угоду з прокурором про визнання винуватості. Суд призначив жінці покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, але звільнив від відбування з випробувальним терміном два роки. Водночас було накладено арешт на її мобільний телефон.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області відбувся суд стосовно мобілізації чоловіка з гепатитом. Він заявив про незаконне утримання у військовій частині.

А на Полтавщині військовозобов'язаний відмовився від мобілізації через те, що йому 50 років. Його судили за ухилення від мобілізації.