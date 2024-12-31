Суд вынес приговор администратору группы, раскрывавшей данные о мобилизации

Рейд ТЦК. Иллюстративное фото: Трибуна Бровари

В Сумской области судили женщину, которая создала чат в Viber. В нем она информировала о местах и времени рейдов ТЦК в населенном пункте.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Гражданка с начала полномасштабного вторжения намеренно препятствовала деятельности ВСУ и других военных формирований. Она создала и администрировала сообщество в Viber, в котором информировала участников о времени и месте мобилизационных мероприятий.

Также женщина устанавливала правила для участников сообщества, фильтровала информацию и публиковала данные о маршрутах представителей мобилизационных подразделений, препятствуя их работе. Таким образом мужчины могли уклониться от военной службы.

Решение суда

Она заключила соглашение с прокурором о признании виновности. Суд назначил женщине наказание в виде пяти лет лишения свободы, но освободил от отбывания с испытательным сроком два года. В то же время был наложен арест на ее мобильный телефон.

Напомним, в Днепропетровской области состоялся суд в отношении мобилизации мужчины с гепатитом. Он заявил о незаконном содержании в воинской части.

А на Полтавщине военнообязанный отказался от мобилизации из-за того, что ему 50 лет. Его судили за уклонение от мобилизации.