В Сумах похоронили мужчину, который умер после визита в ТЦК

Мужчина в ТЦК и СП. Иллюстративное фото: Одесский ОТЦК и СП

В Сумской области в воскресенье, 29 декабря, 40-летний мужчина получил черепно-мозговую травму в городском ТЦК и СП. А в среду, 1 января, его похоронили.

Об этом пишет SumyToday со ссылкой на тетю погибшего.

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Тетя погибшего предполагает, что виновные в смерти ее племянника останутся без наказания. Поэтому она рассказала, как все произошло: 29 декабря в 15:00 мужчина позвонил гражданской жене с незнакомого номера и сказал, что его забрали в ТЦК, где он уже прошел ВВК и его отправят на войну.

После этого он исчез со связи, а на следующий день родные позвонили на тот номер — там сказали, что мужчина якобы выпил три литра водки и его отвезли в больницу.

Гражданина нашли в областной больнице, где сообщили, что мужчина поступил с черепно-мозговой травмой и после операции находится в коме. А 31 декабря утром родным сообщили о его смерти.

Реакция полиции

Полиция Сумской области отметила, что было установлено лицо, которое причинило смертельные телесные повреждения.

Как выяснилось, между мужчиной и военнослужащим возник конфликт, во время которого и произошло избиение.

"Сейчас работники полиции уже сообщили злоумышленнику о подозрении по ч.1 ст. 119 УК Украины. Следствие продолжается", — говорится в сообщении.

Скриншот поста полиции

Напомним, в Волынской области судили мужчину, который не явился в ТЦК и СП, хотя был проинформирован о такой необходимости.

А на Полтавщине военнообязанный отказался от мобилизации из-за того, что ему 50 лет. Его судили за уклонение от мобилизации.