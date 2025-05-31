Робота ТЦК у травні — у Сухопутних військах прозвітували

Співробітники ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

В Україні триває перезавантаження територіальних центрів комплектування. Про їх роботу починають публічно звітувати перед суспільством.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ у Telegram у суботу, 31 травня.

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Робота ТЦК у травні

"Ми разом з Оперативними командуваннями Північ, Південь, Захід та Схід будемо систематизувати та оприлюднювати результати перевірок. Суспільство буде поінформоване про факти порушень, розслідування та покарання всіх, хто не дотримувався своїх посадових обов'язків, або порушив Закон", — йдеться у повідомленні.

У Сухопутних військах зазначили, що звітність та прозорість допоможуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди.

У травні 89% повідомлень про 233 інциденти, пов’язані з ТЦК, виявилися недостовірними — йшлося про фейки, перебільшення, маніпуляції або навмисні інформаційні вкиди в рамках російських ІПСО.

Робота ТЦК за травень. Фото: t.me/landforcesofukraine

Однак 30 інцидентів (11%) були реальними та були перевірені з винесенням рішень:

чотирьох осіб відсторонили від виконання обовʼязків;

двох звільнили;

11 притягнули до дисциплінарної відповідальності;

27 службових розслідувань ще тривають.

За окремими інцидентами може відбуватися декілька розслідувань.

"Командування Сухопутних військ вимагає від своїх підлеглих суворо дотримуватися Законів України, та всебічно сприятиме, щоб кожен порушник отримав справедливе покарання, водночас, ми закликаємо громадян та медіа перевіряти джерела інформації, щоб не стати частиною кампанії РФ з дискредитації мобілізаційного процесу в Україні", — додали в Сухопутних військах.

Допис Сухопутних військ. Фото: скриншот

Допис Сухопутних військ. Фото: скриншот

Нагадаємо, для співробітників ТЦК створили спеціальний посібник із рекомендаціями щодо поведінки в умовах мобілізації.

А представник Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев зазначив, що постійно здійснюється моніторинг діяльності ТЦК.