Работа ТЦК в мае — в Сухопутных войсках отчитались

В Сухопутных войсках отчитались о работе ТЦК за май
В Украине продолжается перезагрузка территориальных центров комплектования. Об их работе начинают публично отчитываться перед обществом.
Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск в Telegram в субботу, 31 мая.
Работа ТЦК в мае
"Мы вместе с Оперативными командованиями Север, Юг, Запад и Восток будем систематизировать и обнародовать результаты проверок. Общество будет проинформировано о фактах нарушений, расследования и наказания всех, кто не придерживался своих должностных обязанностей, или нарушил Закон", — говорится в сообщении.
В Сухопутных войсках отметили, что отчетность и прозрачность помогут противостоять огромному ресурсу российской пропаганды.
В мае 89% сообщений о 233 инцидентах, связанных с ТЦК, оказались недостоверными — речь шла о фейках, преувеличениях, манипуляциях или умышленных информационных вбросах в рамках российских ИПСО.
Однако 30 инцидентов (11%) были реальными и были проверены с вынесением решений:
- четырех человек отстранили от исполнения обязанностей;
- двух уволили;
- 11 привлекли к дисциплинарной ответственности;
- 27 служебных расследований еще продолжаются.
По отдельным инцидентам может происходить несколько расследований.
"Командование Сухопутных войск требует от своих подчиненных строго соблюдать Законы Украины, и всесторонне способствовать, чтобы каждый нарушитель получил справедливое наказание, в то же время, мы призываем граждан и медиа проверять источники информации, чтобы не стать частью кампании РФ по дискредитации мобилизационного процесса в Украине", — добавили в Сухопутных войсках.
Напомним, для сотрудников ТЦК создали специальное пособие с рекомендациями по поведению в условиях мобилизации.
А представитель Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев отметил, что постоянно осуществляется мониторинг деятельности ТЦК.
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