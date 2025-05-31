Работа ТЦК в мае — в Сухопутных войсках отчитались

Сотрудники ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

В Украине продолжается перезагрузка территориальных центров комплектования. Об их работе начинают публично отчитываться перед обществом.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск в Telegram в субботу, 31 мая.

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Работа ТЦК в мае

"Мы вместе с Оперативными командованиями Север, Юг, Запад и Восток будем систематизировать и обнародовать результаты проверок. Общество будет проинформировано о фактах нарушений, расследования и наказания всех, кто не придерживался своих должностных обязанностей, или нарушил Закон", — говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках отметили, что отчетность и прозрачность помогут противостоять огромному ресурсу российской пропаганды.

В мае 89% сообщений о 233 инцидентах, связанных с ТЦК, оказались недостоверными — речь шла о фейках, преувеличениях, манипуляциях или умышленных информационных вбросах в рамках российских ИПСО.

Работа ТЦК за май. Фото: t.me/landforcesofukraine

Однако 30 инцидентов (11%) были реальными и были проверены с вынесением решений:

четырех человек отстранили от исполнения обязанностей;

двух уволили;

11 привлекли к дисциплинарной ответственности;

27 служебных расследований еще продолжаются.

По отдельным инцидентам может происходить несколько расследований.

"Командование Сухопутных войск требует от своих подчиненных строго соблюдать Законы Украины, и всесторонне способствовать, чтобы каждый нарушитель получил справедливое наказание, в то же время, мы призываем граждан и медиа проверять источники информации, чтобы не стать частью кампании РФ по дискредитации мобилизационного процесса в Украине", — добавили в Сухопутных войсках.

Пост Сухопутных войск. Фото: скриншот

Пост Сухопутных войск. Фото: скриншот

Напомним, для сотрудников ТЦК создали специальное пособие с рекомендациями по поведению в условиях мобилизации.

А представитель Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев отметил, что постоянно осуществляется мониторинг деятельности ТЦК.