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У "Резерв+" відсутнє військове звання — як це вплине на працевлаштування

16 жовтня 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Хто може працевлаштуватися без військового звння у "Резерв+" - який штраф
Застосунок "Резерв+", де відображається військово-обліковий документ. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язані громадяни, влаштовуючись на роботу під час дії воєнного стану, мають обов’язково надати військово-обліковий документ (ВОД) — електронний чи паперовий. А от відсутність військового звання у ВОД не має стати перешкодою для працевлаштування.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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В умовах воєнного стану та загальної мобілізації усі військовозобов’язані громадяни, влаштовуючись на нову роботу, обов’язково мають надавати свої військово-облікові документи.

"Для прийому на роботу достатньо надати чинний паперовий або електронний ВОД", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.

Що робити, якщо у ВОД не вказане військове звання

Відповідаючи на питання військовозобов’язаного, який зіткнувся із проблемами у працевлаштуванні через відсутність у електронному військово-обліковому документі військового звання, адвокат Євген Александрович зазначив, що це не має зашкодити працевлаштуванню.

"Напишіть у службу підтримки "Резерв+", щоб вони вирішили питання щодо відображення у застосунку Вашого військового звання", — пояснив Александрович.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що є головною проблемою для підприємств, які беруть на роботу військовозобов’язаних.

Також ми повідомляли про нюанси працевлаштування тимчасово непридатних.

робота мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані військово-обліковий документ

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