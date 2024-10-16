Кто может трудоустроиться без военного звания в "Резерв+" - какой штраф

Приложение "Резерв+", где отображается военно-учетный документ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военнообязанные граждане, устраиваясь на работу во время действия военного положения, должны предоставить военно-учетный документ (ВУД) — электронный или бумажный. А вот отсутствие воинского звания в ВУД не должно стать помехой для трудоустройства.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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В условиях военного положения и всеобщей мобилизации все военнообязанные граждане, устраиваясь на новую работу, обязательно должны предоставлять свои военно-учетные документы.

"Для приема на работу достаточно предоставить действующий бумажный или электронный ВУД", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.

Что делать, если в ВУД не указано воинское звание

Отвечая на вопрос военнообязанного, который столкнулся с проблемами в трудоустройстве из-за отсутствия в электронном военно-учетном документе воинского звания, адвокат Евгений Александрович отметил, что это не должно помешать трудоустройству.

"Напишите в службу поддержки "Резерв+", чтобы они решили вопрос об отражении в приложении Вашего воинского звания", — пояснил Александрович.

Напомним, мы ранее писали о том, что является главной проблемой для предприятий, принимающих на работу военнообязанных.

Также мы сообщали о нюансах трудоустройства временно непригодных.