Як розглядають заяви про відстрочку від мобілізації — роз'яснення Полтавського ТЦК

Оформлення документів у ТЦК. Фото ілюстративне: Житомирський ТЦК

Речник Полтавського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін пояснив, як розглядають заяви про відстрочку. За його словами, для цього необхідно особисто прийти до військкомату.

Про це повідомляє "Зміст".

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Заяви про відстрочку від мобілізації

Істомін зазначив, що під час мобілізації при районних ТЦК утворюють комісії, а їхніми очільниками стають керівники районного чи міського ТЦК. Членами комісії є:

представники апарату;

структурних підрозділів;

працівники закладів освіти та науки, охорони здоров'я, соціального захисту населення, служби у справах дітей, центру надання адміністративних послуг;

представники районної військової адміністрації, відповідної, за наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані.

Заяву подають особисто на ім’я голови комісії ТЦК та СП. Її форма встановлена у додатку чотири до урядової постанови № 560, до якої необхідно додати документи, що підтверджують право на відстрочку.

"Хочу звернути увагу на слово "особисто" в формулюванні. Тобто, військовозобов'язаний особисто подає цю заяву персонально, безпосередньо, не через когось, не через адвокатів, не через пошту, не через електронну пошту, лише особисто", — наголосив Істомін.

Після подання заяви та пакету документів комісія починає розгляд і незабаром надає свій висновок.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року в Україні усі громадяни, які мають відстрочку від мобілізації, будуть змушені її продовжити. Це пов’язано із набуттям чинності нового указу президента про продовження мобілізації.

Також ТЦК не може відмовляти в оформленні відстрочки через непройдену військово-лікарську комісію. У такій ситуації треба йти до суду, і судова інстанція, найімовірніше, стане на бік військовозобов’язаного.