Відстрочка від мобілізації без ВЛК – як має діяти ТЦК

Громадянин із документами у ТЦК. Фото: times.od.ua

Територіальний центр комплектування не може відмовляти у оформленні відстрочки через непройдену військово-лікарську комісію — та подібні випадки уже траплялися. У такій ситуації треба йти до суду, і судова інстанція, скоріш за все, стане на бік військовозобов’язаного.

Про це розповіла адвокатка Дар'я Тарасенко.

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Для оформлення відстрочки від мобілізації, якщо вона не стосується стану здоров’я, військовозобов’язаному громадянину не потрібно проходити військово-лікарську комісію.

Але, підкреслила Дар’я Тарасенко, можливі випадки, коли в ТЦК відмовлять у наданні відстрочки саме через непройдену військово-лікарську комісію.

Куди звертатися, якщо ТЦК відмовляє з такої причини

У такій ситуації, пояснила юристка, треба звертатися з позовом до суду.

Вона навела приклад подібного позову, аргументи з боку позивача були такі:

ні закон, ні постанова КМУ №560 не ставить наявність права на відстрочку у залежність від проходження ВЛК;

постанова КМУ 560 не містить підстав для повернення заяви без реалізації, тому комісія зобов’язана розглянути заяву та прийняте рішення про надання або відмову у наданні відстрочки;

згідно з пунктом 63, військовозобов’язані, які звернулися до ТЦК із заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.

Адвокатка підкреслила, що така позиція заявника виявилася успішною — суд визнав повернення заяви про відстрочку без реалізації у ТЦК незаконним та протиправним.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба проходити ВЛК студентам, які мають право на відстрочку.

Також ми зазначали, коли люди з відстрочкою можуть бути направлені на ВЛК.