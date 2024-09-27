Отсрочка от мобилизации без ВВК – как должна действовать ТЦК

ТЦК не оформляет отсрочку без ВВК — что делать
Территориальный центр комплектования не может отказывать в оформлении отсрочки из-за непройденной военно-врачебной комиссии — и подобные случаи уже были. В такой ситуации нужно идти в суд, и судебная инстанция, скорее всего, встанет на сторону военнообязанного.
Об этом рассказала адвокат Дарья Тарасенко.
Нужно ли проходить ВВК для отсрочки
Для оформления отсрочки от мобилизации, если она не касается состояния здоровья, военнообязанному гражданину не нужно проходить военно-врачебную комиссию.
Но, подчеркнула Дарья Тарасенко, возможны случаи, когда в ТЦК откажут в предоставлении отсрочки именно из-за непройденной военно-врачебной комиссии.
Куда обращаться, если ТЦК отказывает по такой причине
В такой ситуации, объяснила юрист, нужно обращаться с иском в суд.
Она привела пример подобного иска, аргументы со стороны истца были следующие:
- ни закон, ни постановление КМУ №560 не ставят наличие права на отсрочку в зависимость от прохождения ВВК;
- постановление КМУ №560 не содержит оснований для возврата заявления без реализации, поэтому комиссия обязана рассмотреть заявление и принятое решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки;
- согласно пункту 63, военнообязанные, которые обратились в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки, до принятия решения соответствующей комиссией не направляются для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе.
Адвокат подчеркнула, что такая позиция заявителя оказалась успешной — суд признал возвращение заявления об отсрочке без реализации в ТЦК незаконным и противоправным.
Напомним, мы ранее писали о том, нужно ли проходить ВВК студентам, имеющим право на отсрочку.
Также мы отмечали, когда люди с отсрочкой могут быть направлены на ВВК.
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