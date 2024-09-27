Отсрочка от мобилизации без ВВК – как должна действовать ТЦК

Гражданин с документами в ТЦК. Фото: times.od.ua

Территориальный центр комплектования не может отказывать в оформлении отсрочки из-за непройденной военно-врачебной комиссии — и подобные случаи уже были. В такой ситуации нужно идти в суд, и судебная инстанция, скорее всего, встанет на сторону военнообязанного.

Об этом рассказала адвокат Дарья Тарасенко.

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Нужно ли проходить ВВК для отсрочки

Для оформления отсрочки от мобилизации, если она не касается состояния здоровья, военнообязанному гражданину не нужно проходить военно-врачебную комиссию.

Но, подчеркнула Дарья Тарасенко, возможны случаи, когда в ТЦК откажут в предоставлении отсрочки именно из-за непройденной военно-врачебной комиссии.

Куда обращаться, если ТЦК отказывает по такой причине

В такой ситуации, объяснила юрист, нужно обращаться с иском в суд.

Она привела пример подобного иска, аргументы со стороны истца были следующие:

ни закон, ни постановление КМУ №560 не ставят наличие права на отсрочку в зависимость от прохождения ВВК;

постановление КМУ №560 не содержит оснований для возврата заявления без реализации, поэтому комиссия обязана рассмотреть заявление и принятое решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки;

согласно пункту 63, военнообязанные, которые обратились в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки, до принятия решения соответствующей комиссией не направляются для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе.

Адвокат подчеркнула, что такая позиция заявителя оказалась успешной — суд признал возвращение заявления об отсрочке без реализации в ТЦК незаконным и противоправным.

Напомним, мы ранее писали о том, нужно ли проходить ВВК студентам, имеющим право на отсрочку.

Также мы отмечали, когда люди с отсрочкой могут быть направлены на ВВК.