Как рассматривают заявления об отсрочке от мобилизации — разъяснение Полтавского ТЦК

Оформление документов в ТЦК. Фото иллюстративное: Житомирский ТЦК

Представитель Полтавского территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин объяснил, как рассматривают заявления об отсрочке. По его словам, для этого необходимо лично прийти в военкомат.

Об этом сообщает "Зміст".

Читайте также:

Заявления об отсрочке от мобилизации

Истомин отметил, что во время мобилизации при районных ТЦК образуют комиссии, а их главами становятся руководители районного или городского ТЦК. Членами комиссии являются:

представители аппарата;

структурных подразделений;

работники учебных заведений и науки, здравоохранения, социальной защиты населения, службы по делам детей, центра предоставления административных услуг;

представители районной военной администрации, соответствующей, при наличии оснований получения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанные.

Заявление подается лично на имя председателя комиссии ТЦК и СП. Ее форма установлена в приложении четыре к правительственному постановлению № 560, к которому необходимо добавить документы, подтверждающие право на отсрочку.

"Хочу обратить внимание на слово "лично" в формулировке. То есть, военнообязанный лично подает это заявление персонально, непосредственно, не через кого-то, не через адвокатов, не через почту, не через электронную почту, только лично", — подчеркнул Истомин.

После подачи заявления и пакета документов комиссия начинает рассмотрение и вскоре предоставляет свое заключение.

Напомним, в ноябре 2024 года в Украине все граждане, имеющие отсрочку от мобилизации, будут вынуждены ее продлить. Это связано со вступлением в силу нового указа президента о продолжении мобилизации.

Также ТЦК не может отказывать в оформлении отсрочки из-за непройденной военно-врачебной комиссии. В такой ситуации нужно идти в суд, и судебная инстанция, скорее всего, встанет на сторону военнообязанного.